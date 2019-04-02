Дорогу к высоте «Огурец» ждет капитальный ремонт

На обновление дорожного полотна выделено 17,7 млн рублей.

Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Воловского района объявил тендер на второй и третий этапы капитального ремонта дороги, ведущей к высоте «Огурец». На работы готовы потратить до 17 769 790 рублей.



Специалистам предстоит обновить дорожное полотно общей протяженностью свыше 2 км, ведущее от Ломигор к мемориалу. Новая дорога заменит грунтовку. Сложность работ состоит в том, что дорога пересекается с газовыми коммуникациями. Также, путь, ведущий к высоте «Огурец», имеет 23 угла поворота. После ремонта на дороге появятся разъездные карманы, сигнальные столбики и иные дорожные знаки, будет отсыпана обочина. Работы должны быть завершены в течение 60 дней после подписания контракта. При успешных торгах подрядчик зайдет на объект к началу мая. Гарантия на работы составит 5 лет. Услуги оплатят из муниципального бюджета.



В годы Великой Отечественной войны неподалёку от села Ломигоры (Воловский район) проходила линия фронта. С декабря 1941 по январь 1943 года там велись ожесточённые бои за высоту 194,0 "Огурец", в которых по официальным данным погибло более пяти тысяч советских солдат. Сейчас высота находится на стыке трёх областей: Курской, Липецкой и Орловской. Ежегодно в селах Волово, Ломигоры и мемориальном комплексе «Высота» проходят мероприятия, посвященные подвигу земляков.