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сегодня, 11:28

Дорогу к высоте «Огурец» ждет капитальный ремонт

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#дорога #тендер
Дорогу к высоте «Огурец» ждет капитальный ремонт

На обновление дорожного полотна выделено 17,7 млн рублей.

Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации Воловского района объявил тендер на второй и третий этапы капитального ремонта дороги, ведущей к высоте «Огурец». На работы готовы потратить до 17 769 790 рублей.

Специалистам предстоит обновить дорожное полотно общей протяженностью свыше 2 км, ведущее от Ломигор к мемориалу. Новая дорога заменит грунтовку. Сложность работ состоит в том, что дорога пересекается с газовыми коммуникациями. Также, путь, ведущий к высоте «Огурец», имеет 23 угла поворота. После ремонта на дороге появятся разъездные карманы, сигнальные столбики и иные дорожные знаки, будет отсыпана обочина. Работы должны быть завершены в течение 60 дней после подписания контракта. При успешных торгах подрядчик зайдет на объект к началу мая. Гарантия на работы составит 5 лет. Услуги оплатят из муниципального бюджета.

В годы Великой Отечественной войны неподалёку от села Ломигоры (Воловский район) проходила линия фронта. С декабря 1941 по январь 1943 года там велись ожесточённые бои за высоту 194,0 "Огурец", в которых по официальным данным погибло более пяти тысяч советских солдат. Сейчас высота находится на стыке трёх областей: Курской, Липецкой и Орловской. Ежегодно в селах Волово, Ломигоры и мемориальном комплексе «Высота» проходят мероприятия, посвященные подвигу земляков.
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#дорога #тендер

Комментарии (3)

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Житель

7 минут назад
Санек выглядишь прекрасно. -не хватает клепы.
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Житель

10 минут назад
Санек выглядишь прекрасно.
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Марита

10 минут назад
Всем НЕУНЫВАКАМ привет от Риты Проничевой----- Сарычевой. Наше дело верное. Оно востребовано новым поколением. Когда открывали памятник --- было очень жарко. Мальчишки падали в обморок. Хорошие были времена. Есть что вспомнить. Блиндаж с неразорвавшимися минами. Пшенная каша в ведре. Река Кшень. И главное ЛЮДИ которые пережили весь этот ужас. Уже многих Неунывак нет в живых. Но память о них в их делах.
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