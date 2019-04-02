Леса Липецкой области патрулируют 52 экипажа

Ежедневно они проезжают около 300 километров

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В связи с объявлением с сегодняшнего дня пожароопасного сезона в Липецке прошел смотр техники лесничеств региона.



С утра в ОСАУ «Лесопожарный Центр» в поселке Дачный собрались десятки малых лесопатрульных комплексов на базе «УАЗ Фермер». Они вмещают в себя емкость на 500 литров воды, а также оборудованы всем необходимым для первичного обнаружения и тушения лесных пожаров: мотопомпой, комплектом пожарных рукавов, рюкзаков, лопатами и многим другим. Также они оборудованы навигационными системами и радиосвязью для оперативного взаимодействия в случае экстренных ситуаций.



- Такой комплекс обеспечивает тушение пожара на площади до полгектара, - рассказал инженер отдела защиты леса Георгий Негреба. – Но его главная задача и преимущество в том, что на этой машине можно добраться в труднодоступные места и локализовать возгорание до приезда основных сил.



Сегодня проверяется каждый такой комплекс, а также готовность другой пожарной техники и персонала лесничеств и химических станций. Такое внимание связано с тем, что количество возгораний сухой травы и мусора возросло в разы. За выходные пожарные более ста раз выезжали на тушение пала. Только вчера липчане могли видеть с Октябрьского моста, как горела трава на холме у Коровино и в пойме реки Воронеж. Такие происшествия могут привести и к лесным пожарам.



Но, как заявляет начальник управления Лесного хозяйства Липецкой области Василий Соколов, с такими проблемами липецкие леса не сталкивались уже пять лет. Правда, в прошлом году лесникам пришлось для этого потрудиться. На тушение сухой травы рядом с лесными массивами они выезжали 164 раза. Благодаря патрулированию по 77 маршрутам общей протяженностью 3665 километров чиновник рассчитывает и в этом году избежать пожаров в лесах.



- Режим патрулирования будет меняться в зависимости от класса опасности, - дополнил Василий Соколов. – При возникновении 4-5 классов опасности будет введено ограничение на посещение лесов. Оно не будет говорить о полном запрете непосещение. Но гражданам надо будет соблюдать все меры противопожарной безопасности.



Напомним, что в соответствии с приказом начальника регионального управления лесного хозяйства с 2 апреля 2019 года на территории лесничеств объявлен пожароопасный сезон. Лесники обращается к гражданам области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.



При обнаружении лесного пожара, а также других нарушений законодательства (незаконная рубка, свалка мусора и др.) в лесах, сообщать информацию по бесплатному телефонному номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, сообщили в Управления лесного хозяйства Липецкой области.

