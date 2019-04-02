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1 апреля уличные торговцы отдавали проверяющим веточки вербы

7 822
#Уличная торговля #Центральный рынок #проверки
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1 апреля уличные торговцы отдавали проверяющим веточки вербы

Очередной удар сокрушительной силы по несанкционированным продавцам был нанесен возле Центрального рынка.

День смеха выдался совсем не веселым для 6 уличных торговцев, предлагавших свои товары возле Центрального рынка.

Напомним, что сотрудники областного управления потребительского рынка начали приходить сюда с проверками особенно часто после визита на рынок врио губернатора, который остался недоволен увиденным. Сейчас Центральный рынок – главный объект проверок, хотя стихийная торговля процветает и в других частях Липецка и области.

Как сообщили в управлении, на нарушителей составили протоколы и изъяли товары непродовольственной группы. Судя по фото на сайте ведомства, изъятой оказались ветки вербы.

По закону конфискованный товар отдадут после полной оплаты штрафов, а пока он будет лежать на складе временного хранения. Верба – растение требовательное, и обеспечат ли ее на складе вазами, подменами воды и должным уходом – неизвестно.

Борьба с уличной торговлей ведется в Липецкой области с 2011 года.

Фото liptorg-cp.ru


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#Уличная торговля #Центральный рынок #проверки
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Комментарии (7)

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Ну и ну!

20 минут назад
Вика, А ничего , что НЛМК давно отравил все вокруг?! Конечно 10 ландышей - это экологическая катастрофа!
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Сергей 13

44 минуты назад
На месте врио губернатора,я бы поинтересовался результатом,достигнутым за восемь лет непрестанной борьбы,сколько они штрафов взыскали,и сколько из бюджета им на зарплату ушло?А то,может уже пора выгнать их в шею,толку с них,как с козла молока!
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Маруся

51 минуту назад
Вообще-то правильно пальмовыми листами этот праздник отмечать, а т.к у нас их не влдится, то не хрен вербу драть
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Прохор

52 минуты назад
Маразм Киреева крепчает. У Центрального рынка торгуют яйцами, молоком, мясом птицы, а цыгане даже колбасой и спецы долбаного управления этого не видят, а вот веру увидели. Видать от избытка ума, а то вербой можно травануться и в ящик сыграть. Вот Дебилы!
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Вика

сегодня, 11:33
Бесят люди торгующие вербой, ландышами, подснежниками. Варвары. Бедные деревья. Это совсем не по христиански, губить природу.
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Animal planet

сегодня, 11:15
Молодцы! Верба опасна для здоровья,ату ее,ату! А вот красная икра(фальшивка),которую продают на ярмарке возле Ноябрьского,очень даже полезна,у продавца нет даже сертификата на нее,пусть люди травятся. Короче не покупайте там икру.
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Любопытный

сегодня, 11:15
"подменами воды" -это чем, ослиной мочой?
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