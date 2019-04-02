1 апреля уличные торговцы отдавали проверяющим веточки вербы

Очередной удар сокрушительной силы по несанкционированным продавцам был нанесен возле Центрального рынка.

День смеха выдался совсем не веселым для 6 уличных торговцев, предлагавших свои товары возле Центрального рынка.

Напомним, что сотрудники областного управления потребительского рынка начали приходить сюда с проверками особенно часто после визита на рынок врио губернатора, который остался недоволен увиденным. Сейчас Центральный рынок – главный объект проверок, хотя стихийная торговля процветает и в других частях Липецка и области.

Как сообщили в управлении, на нарушителей составили протоколы и изъяли товары непродовольственной группы. Судя по фото на сайте ведомства, изъятой оказались ветки вербы.

По закону конфискованный товар отдадут после полной оплаты штрафов, а пока он будет лежать на складе временного хранения. Верба – растение требовательное, и обеспечат ли ее на складе вазами, подменами воды и должным уходом – неизвестно.

Борьба с уличной торговлей ведется в Липецкой области с 2011 года.



Фото liptorg-cp.ru

