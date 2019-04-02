В Липецке будут судить распространителя детского порно

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).

По данным следствия, обвиняемый скачал с интернет - ресурсов порнографические файлы с изображением несовершеннолетних. С целью их распространения он поместил запрещенный видеоконтент в облачное хранилище, предоставив пользователям сети Интернет неограниченный доступ.



Согласно выводам экспертов, в видеоматериале содержались сцены порнографического характера с участием детей, не достигших 14-летнего возраста.



Вину в совершении преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой протоколы следственных действий, показания свидетелей и экспертов, результаты судебных экспертиз, что позволило в установленный законом двухмесячный срок материалы уголовного дела направить для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Преступление раскрыто во взаимодействии с сотрудниками Управления «К» МВД России.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

