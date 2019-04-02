Мотоциклист в Липецке сбил на пешеходном переходе женщину и скрылся

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 693 нарушения правил дорожного движения

В Липецке, в 22:37, на Лебедянском шоссе, 29-летний водитель, управляя автомобилем «Лада XRAY», допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора» также под управлением 29-летнего водителя. В ДТП пострадала пассажирка автомобиля «Лада XRAY», доставлялась в ГБ №4, после осмотра и оказания помощи отпущена.



В Липецке, в 18:25, на проспекте Победы неустановленный водитель мотоцикла допустил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 45-летнюю женщину-пешехода и скрылся. Пострадавшая доставлялась в ГБ №4, после оказания помощи отпущена, ведется поиск злостного нарушителя. Оставление места ДТП его виновником карается наказанием в виде лишения права управления транспортным средством либо административным арестом.



В Лебедяни, в 5:10, на ул. Горького, по предварительным сведениям, 22-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», двигался со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением, в результате чего не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В ДТП пострадал пассажир автомобиля, пострадавший с различными травмами доставлялся в ГУЗ «Лебедянская МРБ».

