Инспектор вернул в реку 48 кг рыбы

И вытащил 12 сетей.

Липчане обращаются с просьбами об изъятии из водоемов обнаруженных ими запретных орудий лова, сообщает Липецкий отдел государственного контроля, надзора и охраны ВБР. На телефон «горячей линии» липецкого отдела позвонил неравнодушный гражданин. Он сообщил, что обнаружил в реке Дон сети.



Государственный инспектор выехал к месту вызову, на берег Дона в черте Лебедяни. Из реки были изъяты сети и их фрагменты- 12 штук общей длиной 240 метров. Обратно в Дон было выпущено более 48 кг рыбы. По выявленному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование.



Инспекторы обращаются ко всем неравнодушным рыбакам-любителям с просьбой сообщать о нарушениях лова на телефон «горячей линии» отдела в г. Липецке: 8 (4742) 25-10-14.