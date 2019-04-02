Житель Липецкой области обманом получил в банке 3 млн рублей

Выявлено мошенничество при оформлении ипотеки.

Приговором Усманского районного суда житель Липецкой области признан виновным в мошенничестве при оформлении кредита. Мужчина обманул банк при выдаче ипотечного займа на 3 млн рублей.



Установлено, что в конце 2017 года мужчина задумал обратился в отделение АО «Россельхозбанк» за кредитом на строительство частного дома. Злоумышленник уже знал, что потратит ипотеку не на стройку, а пустит на свои нужды; кредит возвращать он не собирался, так как и так был слишком много должен банкам. Имея плохую кредитную историю, мужчина подговорил свою знакомую сделать фиктивные справки об его хорошем финансовом состоянии и достатке его поручителя. Оценив документы, банк одобрил и выдал заем на 3 млн рублей.



Обвиняемый признал свою вину. Суд вынес обвинительный приговор и наказал мошенника 2 годами и 3 месяцами условного срока с аналогичным испытательным. Суд сразу же погасил судимость мошенника, так как тот попал под действие амнистии, объявленной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Банк гражданский иск на возмещение ущерба в суд не заявил.