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сегодня, 09:34

Житель Липецкой области обманом получил в банке 3 млн рублей

13 2515
#ипотека #мошенничество
Житель Липецкой области обманом получил в банке 3 млн рублей

Выявлено мошенничество при оформлении ипотеки.

Приговором Усманского районного суда житель Липецкой области признан виновным в мошенничестве при оформлении кредита. Мужчина обманул банк при выдаче ипотечного займа на 3 млн рублей.

Установлено, что в конце 2017 года мужчина задумал обратился в отделение АО «Россельхозбанк» за кредитом на строительство частного дома. Злоумышленник уже знал, что потратит ипотеку не на стройку, а пустит на свои нужды; кредит возвращать он не собирался, так как и так был слишком много должен банкам. Имея плохую кредитную историю, мужчина подговорил свою знакомую сделать фиктивные справки об его хорошем финансовом состоянии и достатке его поручителя. Оценив документы, банк одобрил и выдал заем на 3 млн рублей.

Обвиняемый признал свою вину. Суд вынес обвинительный приговор и наказал мошенника 2 годами и 3 месяцами условного срока с аналогичным испытательным. Суд сразу же погасил судимость мошенника, так как тот попал под действие амнистии, объявленной к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов. Банк гражданский иск на возмещение ущерба в суд не заявил.
13 2515
#ипотека #мошенничество

Комментарии (14)

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Ого

20 секунд назад
Артамонов раставщик Сбербанка! Вот что плохо
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Бешеные проценты

13 минут назад
Самые высокие в мире
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zor

17 минут назад
то есть ему долг не возвращать и сидеть не будет? А можно так же?
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светка-огонек

31 минуту назад
ростовщики - вам гореть в аду!!!
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светка-огонек

31 минуту назад
ростовщики - вам гореть в аду!!!
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Химик

43 минуты назад
Муть.
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Серый

44 минуты назад
Надо ещё руководителя банка привлечь. Он тоже замешан.
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Юрок Алтушок.

59 минут назад
Афёра века.
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АК-54

сегодня, 09:57
Банки не жалко, они все-равно ростовщики а не люди! Не обеднеют!
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Такой же

сегодня, 09:55
МОЛОДЕЦ!
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