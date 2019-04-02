Общество
25 минут назад
Большой фестиваль охватит Городище, Комсомольский пруд и Нижний парк
1 424
Гостям площадок подготовят интерактивные развлечения.
16-18 мая в Липецке состоится второй межрегиональный фестиваль «Музей для друзей», который в этом году пройдет в расширенном, уникальном формате на нескольких площадках города сразу, сообщает администрация музея народного и декоративно-прикладного творчества Липецка.
В течение трех дней жители и гости Липецка смогут посетить различные музеи, галереи и арт-пространства города, включая режимные и малодоступные в обычные дни, в том числе ведомственные, школьные и частные музеи города Липецка. Для удобства посетителей будет создана музейная карта–навигатор, куда участники музейного марафона смогут вклеивать эмблему фестиваля при посещении каждого музея. В финале фестиваля посетившие большее количество музеев получат ценные призы.
17 и 18 мая в дополнение к «музейному марафону» будут работать фестивальные площадки на территории общественного пространства «Липецкое городище» (Саперный спуск), вокруг Комсомольского пруда и в исторической части Нижнего парка.
На «Липецком Городище» расположится «Музей живой истории», площадка творчества ремесленников и реконструкторов самых разных направлений: игр, обрядов, обычаев, музыки, быта и гастрономии – всех, кто сохраняет и популяризирует нематериальное культурное наследие. Иногородние музеи представят свою деятельность в форме небольших экспозиций и интерактивных мероприятий. Посетителей ждет настоящее путешествие в прошлое, множество интерактивных программ, а на главной сцене - культурная программа с выступлениями участников фестиваля, фольклорных ансамблей и этно-коллективов.
Вокруг Комсомольского пруда и Нижний парке будет организовано также арт-пространство «Музей арт-город». Здесь каждый желающий сможет попробовать себя в роли художника, а настоящие художники и дизайнеры из Липецка и других городов на глазах у посетителей сотворят необычные арт-объекты, представят свои творческие проекты.
В исторической части Нижнего парка (в районе «Путевого дворца Петра Первого») – пикник, лекторий и игра в классический крокет. Здесь же будут формироваться группы на «Авторские экскурсии» по городу Липецку.
Подробная программа будет сформирована и опубликована после 18 апреля на сайте фестиваля.
В течение трех дней жители и гости Липецка смогут посетить различные музеи, галереи и арт-пространства города, включая режимные и малодоступные в обычные дни, в том числе ведомственные, школьные и частные музеи города Липецка. Для удобства посетителей будет создана музейная карта–навигатор, куда участники музейного марафона смогут вклеивать эмблему фестиваля при посещении каждого музея. В финале фестиваля посетившие большее количество музеев получат ценные призы.
17 и 18 мая в дополнение к «музейному марафону» будут работать фестивальные площадки на территории общественного пространства «Липецкое городище» (Саперный спуск), вокруг Комсомольского пруда и в исторической части Нижнего парка.
На «Липецком Городище» расположится «Музей живой истории», площадка творчества ремесленников и реконструкторов самых разных направлений: игр, обрядов, обычаев, музыки, быта и гастрономии – всех, кто сохраняет и популяризирует нематериальное культурное наследие. Иногородние музеи представят свою деятельность в форме небольших экспозиций и интерактивных мероприятий. Посетителей ждет настоящее путешествие в прошлое, множество интерактивных программ, а на главной сцене - культурная программа с выступлениями участников фестиваля, фольклорных ансамблей и этно-коллективов.
Вокруг Комсомольского пруда и Нижний парке будет организовано также арт-пространство «Музей арт-город». Здесь каждый желающий сможет попробовать себя в роли художника, а настоящие художники и дизайнеры из Липецка и других городов на глазах у посетителей сотворят необычные арт-объекты, представят свои творческие проекты.
В исторической части Нижнего парка (в районе «Путевого дворца Петра Первого») – пикник, лекторий и игра в классический крокет. Здесь же будут формироваться группы на «Авторские экскурсии» по городу Липецку.
Подробная программа будет сформирована и опубликована после 18 апреля на сайте фестиваля.
1 424
Юрок Алтушок.