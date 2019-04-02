Происшествия

37 минут назад

В Измалковском районе обокрали магазин

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#кража
В Измалковском районе обокрали магазин

Задержаны жители Орловской области

1 апреля в ОМВД России по Измалковскому району поступило заявление о том, что 1 апреля в 01:00 в селе Ровенка неизвестные путем отжатия решетки и разбития оконного стекла из магазина по ул.Московской совершили кражу товарно-материальных ценностей.

ОГИБДД задержаны предполагаемые участники преступления – неработающие ранее судимый 43-летний и 22-летний жители Орловской области. Расследование проводит ОМВД России по Измалковскому району.
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#кража

Комментарии (1)

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Юрок Алтушок.

32 минуты назад
У нас в ельце тоже путем отжатия сменился собственник сахарного завода.
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