В Измалковском районе обокрали магазин

Задержаны жители Орловской области

1 апреля в ОМВД России по Измалковскому району поступило заявление о том, что 1 апреля в 01:00 в селе Ровенка неизвестные путем отжатия решетки и разбития оконного стекла из магазина по ул.Московской совершили кражу товарно-материальных ценностей.



ОГИБДД задержаны предполагаемые участники преступления – неработающие ранее судимый 43-летний и 22-летний жители Орловской области. Расследование проводит ОМВД России по Измалковскому району.