Происшествия
38 минут назад
Лихач промчался по встречке
4 605
Отчаянного водителя заметили в районе ЛТЗ.
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В Youtube появился очередной видеофакт нарушения правил движения на липецких дорогах. Теперь на запись видеорегистратора попала езда по встречке.
Нарушителя заметили в районе поселка Тракторостроителей, на улице 3-го Сентября. Автомобилист на всех парах «против шерсти» промчался по дороге с односторонним движением. Водителю машины, где стоял видеорегистратор, пришлось срочно уходить от столкновения.
Видео: Александр Похомов
Нарушителя заметили в районе поселка Тракторостроителей, на улице 3-го Сентября. Автомобилист на всех парах «против шерсти» промчался по дороге с односторонним движением. Водителю машины, где стоял видеорегистратор, пришлось срочно уходить от столкновения.
Видео: Александр Похомов
4 605
да
Житель
Ха
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