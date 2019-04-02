Происшествия

38 минут назад

Лихач промчался по встречке

4 605
#нарушение ПДД
Лихач промчался по встречке

Отчаянного водителя заметили в районе ЛТЗ.

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В Youtube появился очередной видеофакт нарушения правил движения на липецких дорогах. Теперь на запись видеорегистратора попала езда по встречке.

Нарушителя заметили в районе поселка Тракторостроителей, на улице 3-го Сентября. Автомобилист на всех парах «против шерсти» промчался по дороге с односторонним движением. Водителю машины, где стоял видеорегистратор, пришлось срочно уходить от столкновения.

Видео: Александр Похомов
4 605
#нарушение ПДД

Комментарии (4)

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да

3 минуты назад
бил бы черта в лоб на глушнят
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Житель

3 минуты назад
Это просто отморозок,или пьяный или наркоман
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Ха

3 минуты назад
Да он просто наверно и не знал про односторонку
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666

32 минуты назад
Автор ролика зря свернул. Надо просто останавливаться и не давать проехать. Задним ходом пусть сдает
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