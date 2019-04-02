Лихач промчался по встречке

Отчаянного водителя заметили в районе ЛТЗ.

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В Youtube появился очередной видеофакт нарушения правил движения на липецких дорогах. Теперь на запись видеорегистратора попала езда по встречке.



Нарушителя заметили в районе поселка Тракторостроителей, на улице 3-го Сентября. Автомобилист на всех парах «против шерсти» промчался по дороге с односторонним движением. Водителю машины, где стоял видеорегистратор, пришлось срочно уходить от столкновения.



Видео: Александр Похомов