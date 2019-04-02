Общество

39 минут назад

Безработный выхватил сумку у пенсионерки

4 295
Безработный выхватил сумку у пенсионерки

Ограбление произошло на автобусной остановке

1 апреля в ОП № 5 УМВД России по Липецку обратилась 67-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 1 апреля в 19:20 неизвестный у ТРЦ на остановке общественного транспорта «Горгаз» с применением насилия похитил у нее сумку с имуществом на общую сумму 2000 рублей.

СО и ОУР задержан предполагаемый участник преступления – неработающий ранее судимый 26-летний гражданин. Расследование проводит ОП № 5 УМВД России по Липецку.
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Комментарии (4)

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публично

6 минут назад
в рот его чип пых ублюдка.
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спиваюсь

19 минут назад
Я упаковщица и не могу в Липецке найти работу открываю вакансии либо очень вредная работа в Липецке либо слишком мало за труд платят все Вакансии на Москву я одна не хочу рисковать туда ехать толе заплатят а толе еще с Москвы на Кавказ увезут в рабство.
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009

22 минуты назад
работы нет в городе!
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Химик

33 минуты назад
У злого взрослого дяди лучше бы попробовал это сделать
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