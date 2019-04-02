Безработный выхватил сумку у пенсионерки

Ограбление произошло на автобусной остановке

1 апреля в ОП № 5 УМВД России по Липецку обратилась 67-летняя пенсионерка с заявлением о том, что 1 апреля в 19:20 неизвестный у ТРЦ на остановке общественного транспорта «Горгаз» с применением насилия похитил у нее сумку с имуществом на общую сумму 2000 рублей.



СО и ОУР задержан предполагаемый участник преступления – неработающий ранее судимый 26-летний гражданин. Расследование проводит ОП № 5 УМВД России по Липецку.