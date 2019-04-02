Общество

49 минут назад

В Липецке будут шутить про театр

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#КВН #театр #юмор
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В Липецке будут шутить про театр

Он станет темой городского фестиваля КВН.

До 10 апреля отдел по работе с молодежью мэрии Липецка принимают заявки от команд, желающих принять участие в городском фестивале команд КВН «Кубок города Липецка». Команды должны состоять из молодых людей и девушек в возрасте от 14 до 30 лет. Максимальное количество членов команды — 8.

Фестиваль проводится 26 апреля в МУ «Дворец культуры «Сокол». Темой городского фестиваля КВН станет фраза «Театр начинается с…». Для участия в фестивале командам необходимо подготовить выступление в формате приветствия до 4 минут в рамках предложенной темы (не допускаются выступления на произвольные темы). Время строго регламентировано. Одна минута дается дополнительно на аплодисменты.

Команда, получившая Гран-При городского фестиваля команд КВН «Кубок города Липецка», автоматически зачисляется для игры в 1/4 Университетской Лиги КВН.
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#КВН #театр #юмор
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