В Липецке будут шутить про театр

Он станет темой городского фестиваля КВН.

До 10 апреля отдел по работе с молодежью мэрии Липецка принимают заявки от команд, желающих принять участие в городском фестивале команд КВН «Кубок города Липецка». Команды должны состоять из молодых людей и девушек в возрасте от 14 до 30 лет. Максимальное количество членов команды — 8.



Фестиваль проводится 26 апреля в МУ «Дворец культуры «Сокол». Темой городского фестиваля КВН станет фраза «Театр начинается с…». Для участия в фестивале командам необходимо подготовить выступление в формате приветствия до 4 минут в рамках предложенной темы (не допускаются выступления на произвольные темы). Время строго регламентировано. Одна минута дается дополнительно на аплодисменты.



Команда, получившая Гран-При городского фестиваля команд КВН «Кубок города Липецка», автоматически зачисляется для игры в 1/4 Университетской Лиги КВН.