Общество

сегодня, 08:23

Вода в Левобережье будет мутной из-за ремонтных работ

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#ремонт #
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Вода в Левобережье будет мутной из-за ремонтных работ
В связи с производством ремонтных работ с 16:00 1 апреля до 23:00 2 апреля возможно повышение мутности питьевой воды в районе НЛМК, сообщает ЛГЭК.
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#ремонт #
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Комментарии (2)

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Кума

4 минуты назад
Вся жизнь теперь мутной будет. К власти пришла шлюха Королева. Уваркина Дура набитаяяяя!
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Юра

58 минут назад
Это потому, что все стекает в реку. Кафе-баня-пивнуха "Анданте", ул. Доватора -61а, сделала канализацию в лог и все течет в р.Липовку, с навесного моста все видно, хотя они все замаскировали. Умники просто и это уже 5 лет так.
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