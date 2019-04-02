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Россияне высказались против объединения России и Белоруссии

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Россияне высказались против объединения России и Белоруссии

Россия и Белоруссия не должны объединяться, государствам следует просто поддерживать добрососедские отношения. 

Такое мнение разделяют 48% участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с результатами которого ознакомились «Известия».

Уточняется, что 51% россиян впервые услышали в ходе опроса о договоренности России и Белоруссии создать Союзное государство. По данным экспертов, население обеих стран пока не готово к объединению.

Из числа опрошенных 30% считают нынешние связи двух стран нормальными и спокойными, 22% дружественными, 15% хорошими и добрососедскими. Напряжение в отношениях двух государств видят 9% респондентов, а враждебность 1%.
«Данные опроса напомнили известную пословицу: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Россияне хорошо относятся к братскому народу, но реализация идеи объединения государств вызывает настороженность», — отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов.

По его мнению, люди бояться, что это решение приведет к неоднозначным последствиям для экономики России.

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