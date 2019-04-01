Липецк выздоравливает от ОРВИ и гриппа

Количество заболевших весной продолжает снижаться.

По мере наступления тепла в Липецке постепенно снижается количество заболеваний ОРВИ и гриппом.

Согласно статистике управления Роспотребнадзора по Липецкой области, за последнюю неделю марта острыми респираторными заболеваниями заразились 4 462 жителя региона, а гриппом – 7 человек. Наметившийся в середине месяца подъем заболевания преодолен.

Лишь 4,4 % больных подвергнуты госпитализации. 72 % всех заболевших составляют дети до 14 лет. 67 % вирусных случаев – 3 050 зафиксированы в самом Липецке, в том числе 6 из семи случаев гриппа. Эпидемия по ОРВИ была бы объявлена, если бы число заболевших было на 28,5 % больше.



Фото antiflu.ru