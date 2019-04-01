У Октябрьского моста столкнулись три автомобиля

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Три автомобиля - "Форд", "Лада Веста" и "Лада Ларгус" столкнулись у остановки "Мост"



По словам очевидцев, дорогу на красный свет светофора перебегала женщина. "Форд" начал тормозить, и в заднюю часть ему врезалась сначала одна "Лада", затем другая.



Пострадала пассажир автомобиля "Лада Веста".

