Происшествия
сегодня, 21:04
У Октябрьского моста столкнулись три автомобиля
В аварии есть пострадавший
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Три автомобиля - "Форд", "Лада Веста" и "Лада Ларгус" столкнулись у остановки "Мост"
По словам очевидцев, дорогу на красный свет светофора перебегала женщина. "Форд" начал тормозить, и в заднюю часть ему врезалась сначала одна "Лада", затем другая.
Пострадала пассажир автомобиля "Лада Веста".
По словам очевидцев, дорогу на красный свет светофора перебегала женщина. "Форд" начал тормозить, и в заднюю часть ему врезалась сначала одна "Лада", затем другая.
Пострадала пассажир автомобиля "Лада Веста".
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