Происшествия

сегодня, 21:04

У Октябрьского моста столкнулись три автомобиля

18 1736
#дтп
3
У Октябрьского моста столкнулись три автомобиля

В аварии есть пострадавший

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Три автомобиля - "Форд", "Лада Веста" и "Лада Ларгус" столкнулись у остановки "Мост"

По словам очевидцев, дорогу на красный свет светофора перебегала женщина. "Форд" начал тормозить, и в заднюю часть ему врезалась сначала одна "Лада", затем другая.

Пострадала пассажир автомобиля "Лада Веста". 
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18 1736
#дтп
3

Комментарии (18)

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Ипаную тетку

11 минут назад
Надо было сразу же ловить и диздить,диздить,диздить...
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Смеюсь и плачу

15 минут назад
Теперь чтобы отработать ремонт Весты , будет год за просто так в рабстве работать, итак за копейки там пашут ещё и тачку разбил
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Ирина

17 минут назад
А перебегавшую овцу поймали?
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Свидетель

20 минут назад
Никакой женщины и не было. Просто обладатель гавнофорда, как типичный инотазодрочер решил сам у себя отсосать или сделать себе горловой самоминет, прямо на ходу! Вот и результат! Берегитесь инотазоводов! В них одни неадекваты!
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Ирина

22 минуты назад
Отбить жопу этой перебегавшей овце. Всеми пострадавшими в той аварии. Взять и отбить, чтоб бегать не смогла совсем. И возмещать ущерб заставить.
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Юлия

25 минут назад
вопрос, для женщины. Не думаю что 3 машины гнали на красный.
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Юлия

40 минут назад
Баба молодец, винить всю жизнь ее буду, если мы из этой ситуации выход не найдем. Главное что отец в порядке, а то казнила бы ее нахрен
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777

54 минуты назад
Яшка не довезла ))) Эх яшка с купой платят дважды!!!
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Инжелика

55 минут назад
Яшкин сын подработал
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санитары

56 минут назад
Палка, мы уже выехали - у тебя запущенный случай
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