Доброе утро, Липецк!

2 апреля 2019 года – вот какой сегодня день. Если вы присмотритесь к клумбам, то увидите, что тюльпаны уже проклюнулись и пионы проснулись.

День в истории



В 1794 году во Франции в этот день была создана первая в мире воинская часть воздушных шаров. Неужели первое апреля еще не закончилось, подумаете вы, представив себе что-то вроде Винни-Пуха, взлетевшего за медом на голубом воздушном шаре. Нет, серьезно, было целое подразделение военных воздухоплавателей, которых называли аэростьеры (Aerostiers). Они поднимались в воздух на шарах для рекогносцировки, выведывали диспозиции противника, а сведения сбрасывали вниз в виде записок в мешках с песком. Мы не можем утверждать, что когда противник замечал висящий в воздухе вражеский шар, аэростьеры не пели тучкину песню и не кричали: «Кажется, дождь собирается!» Таких фактов история не сохранила. Однако известно, что умение летать не спасло шаронавтов от австрийского плена. Роты просуществовали лет пять и были упразднены.



Поговаривают, что французский Конвент обмозговывал еще и создание воинский частей по прыжкам на тарзанке и аквабайковые. Но передумал.



Музыкальная пауза



Кстати, поздравляем вас с Международным днем детской книги. Мы становимся такими, какие мы есть во многом благодаря литературе, на которой росли. Кстати, вот вам вопрос на засыпку. Знакомы ли вам эти персонажи: Мазь-Перемазь, Чумилко-Ведун, китаец Чи-ка-чи, индеец Ски, Вертушка, Микробка, Дедко-Бородач? Мы умышленно убрали из этого ряда имен два – Знайка и Незнайка. Это герои книги Анны Хвольсон «Царство малюток» - эту сказку писатель Носов переложил для советских детей. Малютки превратились в коротышек и побывали в коммунистическом Солнечном городе и на капиталистической Луне. Это был не то чтобы плагиат, а новое прочтение, как и Буратино, как и «Волшебник Изумрудного города».

Посмотришь – а все ведь уже где-то было, и все новое – лишь прочтение хорошо забытого старого. А посмотришь этот клип и думаешь: да не такое уж и плохое прочтение…





В Липецке дотаивают последние ледышки



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек, местами с порывами до 17 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем составит от 5 до 10 градусов тепла. Десять градусов тепла – это отлично. Пора ветровок! Скоро появятся «первые ласточки» в шортах.



Транспорт



Кольцо Трубного, улицы Терешковой и Гагарина, выезд из «Елецкого». Опытные автомобилисты и пассажиры знают места утренних пробок. Но бывают и сюрпризы. Поэтому ориентируетесь по интерактивной карте при расчёте маршрута.









Без света и воды



В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК» 02.04.19 г. будет произведено отключение энергоресурсов по следующим адресам:



В части электроснабжения:

09:00-17:00 - пр-кт. Мира, 26, 28, 30; ул.Невского, 11, 7; ул.Осипенко, 2, 4, 5, 6, 7, 8а; ул.Суворова, 11, 13, 9, 9А, 7; ул.Невского, 13; ул.Осипенко, 9 , 6а, 8; ул.Московская, 5 , 7, 9; ул.Циолковского, 2/1, 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6/2, 6; Депутатская ул., 52, 55, 56, 57, 61а, 78, 80, 81, 83, 94; Индустриальная ул., 1, 2; Киевская ул., 33, 17, 51а, 21, 35, 19, 31, 23, 51, 39, 25, 29, 51б, 52, 11, 27, 13, 37; 1-я Крымская ул., 9, 3, 18, 5, 15, 29, 19, 14, 13, 25, 21, 45, 11, 39, 17, 31, 26, 7, 10, 28, 30, 35, 49, 33, 12, 36, 23, 47, 43, 24, 8, 22, 20, 41, 16, 27; Депутатская ул., 90, 94а.



В части холодного водоснабжения:

09:00-20:00 - ул. З. Космодемьянской, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 253а, 255, 228; ул. Боровая, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46; ул. Ферросплавная, 42, 44.

С 10:00 до 21:00 - ул. Героя России Эдуарда Белана, 10; ул.Шерстобитова С.М., 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 6, 8; ул.Свиридова И.В., 3, 5, 7.



С 10:00 до 20:00 - ул. Вавилова; ул. Шевченко; ул. Урицкого; ул. В.Л. Кротевича; ул. Гранитная; ул. Щорса; ул. 2-я Гранитная; проезд Шишкина; ул. Железнодорожная; ул. Чайковского; проезд Фёдора Лузана.



Тем временем



Вести с мексиканского побережья: на



Самого видео источники, правда, не прилагают, но мы, стосковавшиеся по лету и морю, верим им на слово. Мы даже ясно представляем себе морду этого льва - веселую, усатую. Дайвер Пал Сигурдссон из Швейцарии (если таковой существует) прокомментировал, что животное, скорее всего, хотело поиграть, а не отобрать у пловца его снаряжение, и уж тем более, не съесть ныряльщика. Таким образом, Сигурдссон не склеил ласты, а просто выбросил. А вот русский человек нарочно плавал бы в обгрызанных и гордился, всем рассказывал бы, что его морской лев жевал.



Знаете что? Мы хотим жить в мире, где все новости такие – игривые морские львы, швейцарские дайверы, прозрачная синяя вода мексиканского морского курорта. Мы бы даже давали втрое больше новостей в сутки. Мы бы сообщали о пенных вечеринках, о модных расцветках медуз в этом сезоне, о том, как полиция разоблачила злоумышленника, присвоившего чужое пляжное полотенце. Мы бы анонсировали концерты марьяччи. Ай, да что там говорить…



Это новый, прекрасный день, дорогие читатели. Он уникален и второго такого уже не будет. Читайте новости на портале GOROD48!



Фото: www.tapeciarnia.pl



В 1794 году во Франции в этот день была создана первая в мире воинская часть воздушных шаров. Неужели первое апреля еще не закончилось, подумаете вы, представив себе что-то вроде Винни-Пуха, взлетевшего за медом на голубом воздушном шаре. Нет, серьезно, было целое подразделение военных воздухоплавателей, которых называли аэростьеры (Aerostiers). Они поднимались в воздух на шарах для рекогносцировки, выведывали диспозиции противника, а сведения сбрасывали вниз в виде записок в мешках с песком. Мы не можем утверждать, что когда противник замечал висящий в воздухе вражеский шар, аэростьеры не пели тучкину песню и не кричали: «Кажется, дождь собирается!» Таких фактов история не сохранила. Однако известно, что умение летать не спасло шаронавтов от австрийского плена. Роты просуществовали лет пять и были упразднены.Поговаривают, что французский Конвент обмозговывал еще и создание воинский частей по прыжкам на тарзанке и аквабайковые. Но передумал.Кстати, поздравляем вас с Международным днем детской книги. Мы становимся такими, какие мы есть во многом благодаря литературе, на которой росли. Кстати, вот вам вопрос на засыпку. Знакомы ли вам эти персонажи: Мазь-Перемазь, Чумилко-Ведун, китаец Чи-ка-чи, индеец Ски, Вертушка, Микробка, Дедко-Бородач? Мы умышленно убрали из этого ряда имен два – Знайка и Незнайка. Это герои книги Анны Хвольсон «Царство малюток» - эту сказку писатель Носов переложил для советских детей. Малютки превратились в коротышек и побывали в коммунистическом Солнечном городе и на капиталистической Луне. Это был не то чтобы плагиат, а новое прочтение, как и Буратино, как и «Волшебник Изумрудного города».Посмотришь – а все ведь уже где-то было, и все новое – лишь прочтение хорошо забытого старого. А посмотришь этот клип и думаешь: да не такое уж и плохое прочтение…По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 апреля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/сек, местами с порывами до 17 м/сек. Температура ночью от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем составит от 5 до 10 градусов тепла. Десять градусов тепла – это отлично. Пора ветровок! Скоро появятся «первые ласточки» в шортах.Кольцо Трубного, улицы Терешковой и Гагарина, выезд из «Елецкого». Опытные автомобилисты и пассажиры знают места утренних пробок. Но бывают и сюрпризы. Поэтому ориентируетесь по интерактивной карте при расчёте маршрута.В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК» 02.04.19 г. будет произведено отключение энергоресурсов по следующим адресам:В части электроснабжения:09:00-17:00 - пр-кт. Мира, 26, 28, 30; ул.Невского, 11, 7; ул.Осипенко, 2, 4, 5, 6, 7, 8а; ул.Суворова, 11, 13, 9, 9А, 7; ул.Невского, 13; ул.Осипенко, 9 , 6а, 8; ул.Московская, 5 , 7, 9; ул.Циолковского, 2/1, 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 6/2, 6; Депутатская ул., 52, 55, 56, 57, 61а, 78, 80, 81, 83, 94; Индустриальная ул., 1, 2; Киевская ул., 33, 17, 51а, 21, 35, 19, 31, 23, 51, 39, 25, 29, 51б, 52, 11, 27, 13, 37; 1-я Крымская ул., 9, 3, 18, 5, 15, 29, 19, 14, 13, 25, 21, 45, 11, 39, 17, 31, 26, 7, 10, 28, 30, 35, 49, 33, 12, 36, 23, 47, 43, 24, 8, 22, 20, 41, 16, 27; Депутатская ул., 90, 94а.В части холодного водоснабжения:09:00-20:00 - ул. З. Космодемьянской, 186, 188, 190, 192, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 253а, 255, 228; ул. Боровая, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46; ул. Ферросплавная, 42, 44.С 10:00 до 21:00 - ул. Героя России Эдуарда Белана, 10; ул.Шерстобитова С.М., 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 6, 8; ул.Свиридова И.В., 3, 5, 7.С 10:00 до 20:00 - ул. Вавилова; ул. Шевченко; ул. Урицкого; ул. В.Л. Кротевича; ул. Гранитная; ул. Щорса; ул. 2-я Гранитная; проезд Шишкина; ул. Железнодорожная; ул. Чайковского; проезд Фёдора Лузана.Вести с мексиканского побережья: на видео попал дайвер , которого кусает за ласты морской лев, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.Самого видео источники, правда, не прилагают, но мы, стосковавшиеся по лету и морю, верим им на слово. Мы даже ясно представляем себе морду этого льва - веселую, усатую. Дайвер Пал Сигурдссон из Швейцарии (если таковой существует) прокомментировал, что животное, скорее всего, хотело поиграть, а не отобрать у пловца его снаряжение, и уж тем более, не съесть ныряльщика. Таким образом, Сигурдссон не склеил ласты, а просто выбросил. А вот русский человек нарочно плавал бы в обгрызанных и гордился, всем рассказывал бы, что его морской лев жевал.Знаете что? Мы хотим жить в мире, где все новости такие – игривые морские львы, швейцарские дайверы, прозрачная синяя вода мексиканского морского курорта. Мы бы даже давали втрое больше новостей в сутки. Мы бы сообщали о пенных вечеринках, о модных расцветках медуз в этом сезоне, о том, как полиция разоблачила злоумышленника, присвоившего чужое пляжное полотенце. Мы бы анонсировали концерты марьяччи. Ай, да что там говорить…Это новый, прекрасный день, дорогие читатели. Он уникален и второго такого уже не будет. Читайте новости на портале GOROD48!