Липецкий игрок НХЛ претендует на приз за преданность хоккею

Этот приз в разные годы получали Яромир Ягр, Теему Селяне, Бобби Кларк, Стив Айзерман, Пэт Лафонтен, Марио Лемье и другие суперзвезды хоккея.

Липецкий защитник Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов может выиграть первый в своей карьере заокеанский индивидуальный трофей.

Наш 28-летний земляк вошёл в список номинантов на Bill Masterton Memorial Trophy — награду, ежегодно вручаемую Ассоциацией хоккейных журналистов Северной Америки за высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.

Дмитрий борется с последствиями серьёзной травмы спины, полученной в октябре 2016 года ещё во время выступлений за «Баффало Сэйбрз». Несмотря на былые проблемы со здоровьем, Куликов, в минувшее межсезонье перенёсший хирургическое вмешательство, принял участие в 51 матче текущего регулярного чемпионата НХЛ, отметившись шестью результативными передачами при показателе полезности «+9».

Помимо Дмитрия на Bill Masterton Memorial Trophy были номинированы ещё 14 хоккеистов, среди которых голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кори Кроуфорд, преодолевший последствия двух сотрясений мозга, самый возрастной из ныне действующих игроков НХЛ 42-летний Мэтт Каллен, представляющий «Питтсбург Пингвинз».

Ранее Куликов заявило готовности выступить на чемпионате мира по хоккею 2019 года в составе сборной России, если его «Джетс» не сумеют пробиться в поздние раунды плей-офф НХЛ.

Единственный липчанин в НХЛ выступает в сильнейшей лиге мира с 2009 года. За это время сменил три клуба: «Флориду Пантерх», «Баффало Сейбрз», «Виннипег Джетс».



В настоящий момент в НХЛ по итогам сезона вручается 20 индивидуальных призов, в том числе с 1968 года Bill Masterton Memorial Trophy. В разные годы его обладателями становились такие ассы хоккея, как Яромир Ягр, Теему Селяне, Марио Лемье, Бобби Кларк.



Фото Andrew Dieb/Icon Sportswire/globallookpress.com