Общество

57 минут назад

Дома на улицах Петра Смородина, Стаханова и проспекте 60 лет СССР остались без воды

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#коммунальная авария
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Дома на улицах Петра Смородина, Стаханова и проспекте 60 лет СССР остались без воды

Водоснабжение отключено из-за устранения протечки в трубе.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, сегодня в 13:15 произошло внеплановое отключение холодного водоснабжения в 23 микрорайоне города. Отключение связано с устранением утечки на водоводе рядом с домом №18 по улице Петра Смородина.

Холодная вода отключена по следующим адресам: ул. П. Смородина 12, 16, 26; ул. Стаханова 11, 19, 21, 23, 25, 29а, 17, 15, 31а; ул. 60 лет СССР 24. Всего 72 юридических и 1543 физических лица. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области, водоснабжение района восстановлено к 18.00.



646
#коммунальная авария
1

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