Дома на улицах Петра Смородина, Стаханова и проспекте 60 лет СССР остались без воды

Водоснабжение отключено из-за устранения протечки в трубе.

Как сообщает пресс-служба ЛГЭК, сегодня в 13:15 произошло внеплановое отключение холодного водоснабжения в 23 микрорайоне города. Отключение связано с устранением утечки на водоводе рядом с домом №18 по улице Петра Смородина.

Холодная вода отключена по следующим адресам: ул. П. Смородина 12, 16, 26; ул. Стаханова 11, 19, 21, 23, 25, 29а, 17, 15, 31а; ул. 60 лет СССР 24. Всего 72 юридических и 1543 физических лица.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области, водоснабжение района восстановлено к 18.00.







