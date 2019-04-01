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47 минут назад

Липецкая вечЁрка: и.о мэра, проблемы строителей и ОПГ в вузе

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: и.о мэра, проблемы строителей и ОПГ в вузе

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 1 апреля.

Первый рабочий день Евгении Уваркиной в мэрии Липецка. Сегодня это – самая обсуждаемая тема в комментариях на сайте GOROD48. С 1 апреля Евгения Уваркина работает в должности первого вице-мэра и по Уставу города исполняет обязанности главы Липецка до его избрания горсоветом.

Среди самых популярных новостей – две из сферы строительства. Во-первых, липчан заинтересовало, где и почему запретили строить дом в 26 этажей. Во-вторых, почему «Строители ушли с «Катящихся камней».

Липчане сегодня активно обсуждали аварию на улице Филипченко. Там сбили пожилую пару, 81 летний мужчина скончался на месте аварии, его 80-летняя супруга попала в больницу. Водитель скрылся с места ДТП, но его удалось вычислить и задержать.

Обсуждается и новость  «Завкафедрой уголовно-правовых дисциплин создал ОПГ». В результате противоправной деятельности члены преступной организованной группы получили от студентов Елецкого филиала АНО ВПО «РосНОУ» взяток более чем на миллион рублей.

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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (3)

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Saww

10 секунд назад
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ----- http: * .tk/nnblog
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знаю знаю

4 минуты назад
Раньше люди зависили друг от друга. А сей ч ас зависят от интернета.
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А знаете

30 минут назад
Что мне нравилось в СССР? То что люди были романтиками в большинстве, была любовь искренная, была дружба искренная, извините может и не правильно написал это слово,, искренная,, .Была жизнь, простая, человеческая жизнь. А не погоня за жизнью.
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