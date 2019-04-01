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47 минут назад
Липецкая вечЁрка: и.о мэра, проблемы строителей и ОПГ в вузе
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 1 апреля.
Первый рабочий день Евгении Уваркиной в мэрии Липецка. Сегодня это – самая обсуждаемая тема в комментариях на сайте GOROD48. С 1 апреля Евгения Уваркина работает в должности первого вице-мэра и по Уставу города исполняет обязанности главы Липецка до его избрания горсоветом.
Среди самых популярных новостей – две из сферы строительства. Во-первых, липчан заинтересовало, где и почему запретили строить дом в 26 этажей. Во-вторых, почему «Строители ушли с «Катящихся камней».
Липчане сегодня активно обсуждали аварию на улице Филипченко. Там сбили пожилую пару, 81 летний мужчина скончался на месте аварии, его 80-летняя супруга попала в больницу. Водитель скрылся с места ДТП, но его удалось вычислить и задержать.
Обсуждается и новость «Завкафедрой уголовно-правовых дисциплин создал ОПГ». В результате противоправной деятельности члены преступной организованной группы получили от студентов Елецкого филиала АНО ВПО «РосНОУ» взяток более чем на миллион рублей.
Среди самых популярных новостей – две из сферы строительства. Во-первых, липчан заинтересовало, где и почему запретили строить дом в 26 этажей. Во-вторых, почему «Строители ушли с «Катящихся камней».
Липчане сегодня активно обсуждали аварию на улице Филипченко. Там сбили пожилую пару, 81 летний мужчина скончался на месте аварии, его 80-летняя супруга попала в больницу. Водитель скрылся с места ДТП, но его удалось вычислить и задержать.
Обсуждается и новость «Завкафедрой уголовно-правовых дисциплин создал ОПГ». В результате противоправной деятельности члены преступной организованной группы получили от студентов Елецкого филиала АНО ВПО «РосНОУ» взяток более чем на миллион рублей.
Saww
знаю знаю
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