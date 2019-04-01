Липецк начали убирать по-летнему

Первыми моют улицу Ленина и Манеж.

1 апреля в Липецке начали мойку городских улиц после длительной зимы, сообщил в Instagram председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации Алексей Бахтин. Первыми в Липецке помыли улицы Ленина и 50 лет НЛМК.Основная задача летней уборки заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на поверхности проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта и элементов обустройства дорог и улиц, которые являются источником запыленности воздуха, замусоривания городских территорий, а также ухудшают эстетическое восприятие.Летнее содержание городских улиц и дорог, а говоря точнее, проведение мойки, уборки, поливки и аэрации является наряду с зимним содержанием и текущим ремонтом неотъемлемой частью работ по эксплуатации объектов дорожного хозяйства и обеспечивает оптимальное функционирование транспортно-дорожного комплекса и надлежащее санитарное состояние улиц, пояснил подписчикам Алексей Бахтин.