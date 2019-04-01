Общество

сегодня, 16:40

Липецк начали убирать по-летнему

6 877
#дороги #уборка
1

Первыми моют улицу Ленина и Манеж.

1 апреля в Липецке начали мойку городских улиц после длительной зимы, сообщил в Instagram председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации Алексей Бахтин. Первыми в Липецке помыли улицы Ленина и 50 лет НЛМК.



Основная задача летней уборки заключается в удалении загрязнений, скапливающихся на поверхности проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта и элементов обустройства дорог и улиц, которые являются источником запыленности воздуха, замусоривания городских территорий, а также ухудшают эстетическое восприятие.

Летнее содержание городских улиц и дорог, а говоря точнее, проведение мойки, уборки, поливки и аэрации является наряду с зимним содержанием и текущим ремонтом неотъемлемой частью работ по эксплуатации объектов дорожного хозяйства и обеспечивает оптимальное функционирование транспортно-дорожного комплекса и надлежащее санитарное состояние улиц, пояснил подписчикам Алексей Бахтин.

6 877
#дороги #уборка
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Житель

16 минут назад
Центр моют, а на новых районах грязища вековая
ответить

Да нет

сегодня, 17:05
там пудель ходит (или заходил )
ответить

Олег

сегодня, 17:04
Начались пылевые бури по всему Липецку! Весна пришла...
ответить

Андрей

сегодня, 17:03
Пока не наведут порядок с парковками, все это бесполезное выбрасывание на ветер бюджетных средств. Завтра машины всю грязь с газонов снова понесут на дороги.
ответить

И не только!

сегодня, 17:03
парковки на газонах - это да. Но ещё и проблема с бордюрами! Если грунт выше уровня дороги и бордюров, то автоматически вся грязь будет на дорогах и тротуарах!!!
ответить

Вика

сегодня, 16:47
А во дворах грязища и пылища. Это все из-за проблем с парковками. Слишком много открытого грунта.
ответить

Еще в рубрике

Елецким девушкам не хватает парней
#вальс победы #9 мая #флешмоб
5
Елецким девушкам не хватает парней

29 минут назад

Общество
69 липецких проектов претендуют на гранты Владимира Путина
#грант #проект
3
69 липецких проектов претендуют на гранты Владимира Путина

сегодня, 16:37

Общество
На четырех липецких улицах отключат свет
#отключение
1
На четырех липецких улицах отключат свет

сегодня, 15:43

Общество
На нескольких липецких улицах отключат воду
#отключение воды
На нескольких липецких улицах отключат воду

сегодня, 15:41

Общество
Просрочка обошлась хозяйке магазина в 30 000 рублей
#просрочка #торговля #магазин
Просрочка обошлась хозяйке магазина в 30 000 рублей

сегодня, 15:41

Общество
В Задонске пройдет митинг за отставку главы района
#митинг
20
В Задонске пройдет митинг за отставку главы района

сегодня, 15:09

Общество