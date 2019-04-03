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За парковку возле контейнерных площадок грозит штраф до 3000 рублей

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#ЭкоПром-Липецк
За парковку возле контейнерных площадок грозит штраф до 3000 рублей

Любителям парковаться возле контейнерных площадок грозит штраф в размере до 3000 рублей. Для погрузки отходов мусоровозу необходимо подъехать близко к площадке. Часто это невозможно сделать из-за припаркованных автомобилей. Сотрудники регоператора не могут выполнить свою работу, и как результат – переполненные контейнеры, жалобы жителей и угроза санитарной безопасности.

В настоящее время производится фиксация транспортных средств, мешающих проезду спецтехники. Далее собранные материалы направляются в административную комиссию г. Липецка для составления протокола. Согласно части 2 статьи 5.11 Кодекса Липецкой области об административных правонарушениях за размещение транспортных средств, препятствующих либо создающих помехи деятельности организации по сбору и вывозу отходов, предусмотрена административная ответственность. Правонарушители заплатят штраф до трех тысяч рублей.

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Региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» вывозит коммунальные отходы ежедневно, без праздников и выходных. Убедительная просьба не оставлять транспорт возле контейнерных площадок с 7.00 до 19.00.

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#ЭкоПром-Липецк

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