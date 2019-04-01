За рекламу наркотиков на стенах домов прокуратура наказала мэра Данкова

Данковская межрайонная прокуратура проверила соблюдение федерального законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" органы местного самоуправления относятся к субъектам профилактики, организующих работу по предупреждению правонарушений, безнадзорности и антиобщественных проявлений со стороны несовершеннолетних, незаконного оборота наркотических средств и др.



Между тем, как установлено в ходе проверки, на стенах ряда жилых домов в г. Данкове неизвестными лицами нанесены надписи с предложениями приобрести наркотические вещества и адресами в мобильных мессенджерах.



При этом уполномоченные лица бездействуют, своевременно не удаляя незаконную информацию, способную причинить вред психическому и физическому здоровью детей.



Действуя в рамках полномочий по обеспечению законности на подведомственной территории, прокурор внес представление в адрес главы администрации города с требованием об устранении выявленных нарушений и наказании виновных, сообщает прокуратура Липецкой области.

