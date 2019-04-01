43 минуты назад
За рекламу наркотиков на стенах домов прокуратура наказала мэра Данкова
Данковская межрайонная прокуратура проверила соблюдение федерального законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Между тем, как установлено в ходе проверки, на стенах ряда жилых домов в г. Данкове неизвестными лицами нанесены надписи с предложениями приобрести наркотические вещества и адресами в мобильных мессенджерах.
При этом уполномоченные лица бездействуют, своевременно не удаляя незаконную информацию, способную причинить вред психическому и физическому здоровью детей.
Действуя в рамках полномочий по обеспечению законности на подведомственной территории, прокурор внес представление в адрес главы администрации города с требованием об устранении выявленных нарушений и наказании виновных, сообщает прокуратура Липецкой области.
Ксюха
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ПРИ ЧЁМ ТУТ МЭР?
Бред!
ПРИ ЧЁМ ТУТ МЭР?
в России живем
ттт