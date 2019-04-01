Происшествия

43 минуты назад

За рекламу наркотиков на стенах домов прокуратура наказала мэра Данкова

7 505
#наркотики
За рекламу наркотиков на стенах домов прокуратура наказала мэра Данкова

Данковская межрайонная прокуратура проверила соблюдение федерального законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" органы местного самоуправления относятся к субъектам профилактики, организующих работу по предупреждению правонарушений, безнадзорности и антиобщественных проявлений со стороны несовершеннолетних, незаконного оборота наркотических средств и др.

Между тем, как установлено в ходе проверки, на стенах ряда жилых домов в г. Данкове неизвестными лицами нанесены надписи с предложениями приобрести наркотические вещества и адресами в мобильных мессенджерах.

При этом уполномоченные лица бездействуют, своевременно не удаляя незаконную информацию, способную причинить вред психическому и физическому здоровью детей. 

Действуя в рамках полномочий по обеспечению законности на подведомственной территории, прокурор внес представление в адрес главы администрации города с требованием об устранении выявленных нарушений и наказании виновных, сообщает прокуратура Липецкой области.
7 505
#наркотики

Комментарии (7)

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Ксюха

3 минуты назад
Все дома, в том числе и вновь отделанные по улице Гагарина в районе Быханова сада исписаны таким дерьмом, через трафаретку. Полиция вы что не видите совсем. Где ваши патрули, только машины тормозить палочкой. По всему городу сплошной вандализм.
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123

10 минут назад
Уваркину, наказывайте, Липецк похлеще расписан.
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ПРИ ЧЁМ ТУТ МЭР?

23 минуты назад
Полицию кто наказал, что она не нашла графитчиков?
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Бред!

23 минуты назад
И что, мэр будет бегать по дворам с ведром краски и кисточкой, чтобы замазывать различные надписи?
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ПРИ ЧЁМ ТУТ МЭР?

24 минуты назад
Милицию кто наказал, что она не нашла графитчиков?
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в России живем

27 минут назад
а что мешает ментам отработать по телефонам? или сами и пишут?
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ттт

33 минуты назад
Старт-АП. Понаделать фейковых надписей и пусть настоящие наркоторговцы сами бегают стены закрашивать ....
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