Общество

49 минут назад

На нескольких липецких улицах отключат воду

813
#отключение воды
На нескольких липецких улицах отключат воду
В связи с производством ремонтных работ будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям: 
2 апреля с 10:00 до 20:00 ул. Вавилова, ул. Шевченко, ул. Новокарьерная, ул. Урицкого, ул. Кротевича, ул. Гранитная, ул. Щорса, ул. 2-Гранитная, пр-д Шишкина, ул. Железнодорожная, ул. Чайковского, пр-д Лузана, сообщает ЛГЭК.

813
#отключение воды

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