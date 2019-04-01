Спорт

сегодня, 15:12

63-летний липецкий уникум в 5-й раз выиграл первенство России по тяжелой атлетике

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#Тяжелая атлетика #Николай Грачев
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63-летний липецкий уникум в 5-й раз выиграл первенство России по тяжелой атлетике

Николай Грачев в очередной раз доказал, что настоящему силачу не возраст, ни собственный вес – не помеха.

Уникальный липецкий силач Николай Грачев вновь достойно представил наш регион, теперь – в первенстве России в Туле.

На этот раз 63-летний обладатель 200 мировых рекордов в силовых видах спорта обошелся без рекордных показателей, но вошел в историю, как один из немногих 5-кратных чемпионов России по тяжелой атлетике среди ветеранов.

Напомним, что силач Грачев из Новой Деревни отличается малыми габаритами, его собственный вес составляет около 50 кг. А выступал он среди силачей до 55 кг в возрастной категории 60-64 года. В первом упражнении – рывке он поднял 37 кг. Второй вид программы прошел с приключениями.

- Из-за большого количества участников сократили время подготовки к выступлению во втором упражнении - толчке. Обычно оно составляет около 10 минут, а тут вызвали на помост практически сразу же, как только завершил первое упражнение, - рассказал GOROD48 Николай Грачев, - Я побежал менять заявленный вес – с 58 кг до 55, так как побоялся не справиться. В итоге выбился из намеченного графика: 55 кг я взял в первом подходе, 58 – во втором. Оставался один подход, и я решил «покуситься» на 62, хотя «плюс четыре» многовато для заключительного выхода к штанге, когда истрачены почти все силы. Взял снаряд на грудь, хотел отдышаться, но штанга сорвалась вниз. Итог – в зачет пошли 58 кг, а общая сумма составила 97 кг. Хотел бы чуть больше.

Тем не менее, Грачев занял первое место, и теперь может гордиться десятью крупными российскими титулами в тяжелой атлетике: кроме 5 побед в чемпионате за его плечами еще и столько же выигрышей Кубка страны.

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#Тяжелая атлетика #Николай Грачев
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Комментарии (3)

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Мотя

9 минут назад
Молодец! Но хватит, а то спина прихватит. Позвоночник не бетоный
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!!!!!!!!!

29 минут назад
Молодец!!! Поздравляем!!! Новых побед!!!
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во

сегодня, 15:29
Из-за большого количества участников сократили время подготовки к выступлению в толчке
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