Общество

сегодня, 15:09

В Задонске пройдет митинг за отставку главы района

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#митинг
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В Задонске пройдет митинг за отставку главы района

Григорию Масолову вменяют разбазаривание муниципальной собственности и средств бюджета.

6 апреля в 11.00 в центре Задонска секретарь Липецкого обкома КПРФ Сергей Гриднев, являющийся депутатом Донского сельсовета, проведет митинг за отставку главы района Григория Масолова.

- В первую очередь мы хотели бы знать судьбу двух бывших школ - в Задонске на улице Ленина и в селе Донской Рудник. Школа в Задонске заброшена. В ней обрушился спортзал, разграблены мастерские. А школа в Донском Руднике вообще построена относительно недавно - в 1980 годах. Это хорошее кирпичное двухэтажное здание стоит разбитым, хотя шел разговор о том, чтобы отдать здание под жилье, - говорит Сергей Гриднев.

По словам активиста, с 2008 года в районе закрыты 15 сельских школ. Кажется, многие проблемы были решены строительством современной школы в Задонске, но эта история стала скандальной.

- В прошлом году липецкий штаб Алексея Навального опубликовал расследование по факту приобретения администрацией Задонского района компьютерного оборудования для построенной в райцентре новой школы на 800 мест. Позже правоохранительные органы выяснили, что тут не обошлось без нарушений закона. Например, по выявленным фактам в УВМД РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело, - говорит Сергей Гриднев.

Активист хотел бы, чтобы на митинг пришло как можно больше людей. Также Сергей Гриднев сегодня пригласил на протестную акцию и руководителей областного Совета депутатов и администрации региона.
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#митинг
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Комментарии (11)

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Женя

3 минуты назад
На станции Хворостянка одну из старых 2 -школ вообще спалили, якобы, так отмыли деньги на ремонт другой. Директор бывший живет недалеко от пепелища. А ведь в той школе работал поэт Адольф Беляев, учились писатели В. Тонких (бывший нач упрал образования лип области), писатель В. Топорков
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потный

21 минуту назад
А в Княже Байгора. Суки какую школу закрыли
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ттт

24 минуты назад
на митинге небось власть ругать будут? или фейковые новости распространять?
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ВАРВАРА

37 минут назад
А как же закрытая и заброшенная школа в селе Репец... Она имеет историческое значение!
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Иван Иванович

42 минуты назад
Весь Дон залили дерьмом, этот вопрос нужно поднимать в первую очередь!
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Антон

45 минут назад
А что творится в водоканале где его брат засел
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Чип

54 минуты назад
А в Липецке где инициаторы, а то народ вообще без голоса оставили , одни назначены лысого.
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Следующий

сегодня, 15:29
Наследство болота им.Олега Литровича. Гнать всех этих оболтусов в шею.
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Пора

сегодня, 15:28
И Пелую Гею за компанию.
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Павел

сегодня, 15:27
Правильно! Мосолова в отставку
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