В Задонске пройдет митинг за отставку главы района

Григорию Масолову вменяют разбазаривание муниципальной собственности и средств бюджета.

6 апреля в 11.00 в центре Задонска секретарь Липецкого обкома КПРФ Сергей Гриднев, являющийся депутатом Донского сельсовета, проведет митинг за отставку главы района Григория Масолова.



- В первую очередь мы хотели бы знать судьбу двух бывших школ - в Задонске на улице Ленина и в селе Донской Рудник. Школа в Задонске заброшена. В ней обрушился спортзал, разграблены мастерские. А школа в Донском Руднике вообще построена относительно недавно - в 1980 годах. Это хорошее кирпичное двухэтажное здание стоит разбитым, хотя шел разговор о том, чтобы отдать здание под жилье, - говорит Сергей Гриднев.



По словам активиста, с 2008 года в районе закрыты 15 сельских школ. Кажется, многие проблемы были решены строительством современной школы в Задонске, но эта история стала скандальной.



- В прошлом году липецкий штаб Алексея Навального опубликовал расследование по факту приобретения администрацией Задонского района компьютерного оборудования для построенной в райцентре новой школы на 800 мест. Позже правоохранительные органы выяснили, что тут не обошлось без нарушений закона. Например, по выявленным фактам в УВМД РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело, - говорит Сергей Гриднев.



Активист хотел бы, чтобы на митинг пришло как можно больше людей. Также Сергей Гриднев сегодня пригласил на протестную акцию и руководителей областного Совета депутатов и администрации региона.