Два человека погибли в автоавариях за выходные

В прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2117 нарушений правил дорожного движения

29 марта в Становлянском районе в шесть часов утра 23-летний водитель автобуса «Мерседес» столкнулся с КамАЗом с 45-летнего мужчины. В ДТП десять пассажиров автобуса, в том числе 12-летний мальчик, получили различные травмы, все они получили медицинскую помощь на месте аварии.



В тот же день в Становлянском районе в девять часов вечера на платном участке трассы «Дон» 60-летний водитель «Мерседеса» выехал на обочину и допустил наезд на стоящий «Хендай» под управлением 54-летнего мужчины, который, в свою очередь, столкнулся с впереди стоящим другим автомобилем «Хендай» под управлением 58-летнего водителя. В результате водителей двух последних иномарок с травмами госпитализировали.



Тогда же в Грязинском районе вечером в начале девятого на автодороге Сселки – Плеханово – Грязи 34-летний водитель «Дэу-Нексии» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель иномарки и его 30-летний пассажир после оказания помощи были отпущены, а 27-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в больнице.



30 марта в Елецком районе на трассе «Дон» 71-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. От полученных травм он скончался на месте.



В тот же день в Грязинском районе около пяти часов вечера на автодороге «Восточный обход Липецка» «Хендай» с 40-летней женщиной за рулем столкнулся с грузовиком МАН под управлением 35-летнего водителя. Женщина-водитель с травмой госпитализирована, а ее 9-летняя пассажирка после оказания помощи была отпущена.



31 марта в Липецком районе около десяти часов утра на автодороге Стебаево – «Подъезд к городу Липецку» 26-летняя женщина, управляя «Нивой», допустила столкновение с «Ниссаном» под управлением 47-летнего водителя. В результате 7-летняя пассажирка первого автомобиля с травмами госпитализирована, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

