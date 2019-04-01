В мире

31 минуту назад

Знаменитого рэпера расстреляли у машины

91
#убийство
Знаменитого рэпера расстреляли у машины

Музыкант был номинирован на «Грэмми».

В Лос-Анджелесе застрелили известного рэпера Nipsey Hussle (настоящее имя — Эрмиас Асгхедом), пишет издание «Спектр». Ему было 33 года. Кроме того, во время стрельбы ранения получили еще два человека, они были доставлены в больницу.

Полиция подозревает 20-летнего темнокожего мужчину, личность которого пока не установлена. Преступник несколько раз выстрелил в рэпера, а потом скрылся на машине, за рулем которой была женщина, передают «Новости Армении».

Первый альбом Nipsey Hussle «Victory Lap», выпущенный в 2018 году, был номинирован на премию «Грэмми».
91
#убийство

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