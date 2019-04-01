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40 минут назад
Кремль прокомментировал заявление Зеленского о Донбассе
Политик и юморист намерен «снять оккупацию».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Донбассе, заявил, что Москва не оккупирует никакие украинские территории, сообщает РИА Новости. Дмитрий Песков также призвал Владимира Зеленского обратить внимание на Минские соглашения, которые Киев не выполняет.
- Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи. Потому что в данном случае республики Донбасса, непризнанной республики Донбасса, они отторгнуты самой Украиной. То, что там происходит, является следствием той политики, которое проводит руководство Украины, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как отреагировали на слова Зеленского об "оккупированных территориях" Украины.
Ранее Зеленский заявил, что намерен требовать от России освобождения территорий Республики Крыма и Донбасса и компенсации убытков.
Напомним, на Украине обработали свыше 60% протоколов, согласно которым первое место остаётся за шоуменом Владимиром Зеленским (у него 30,36% голосов). За второе место в рейтинге борются Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко. ЦИК страны объявила о проведении второго тура, пишет Life.
Фото: img.anews.com
- Мы готовы разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует никакие украинские территории, вообще об этом не может идти и речи. Потому что в данном случае республики Донбасса, непризнанной республики Донбасса, они отторгнуты самой Украиной. То, что там происходит, является следствием той политики, которое проводит руководство Украины, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как отреагировали на слова Зеленского об "оккупированных территориях" Украины.
Ранее Зеленский заявил, что намерен требовать от России освобождения территорий Республики Крыма и Донбасса и компенсации убытков.
Напомним, на Украине обработали свыше 60% протоколов, согласно которым первое место остаётся за шоуменом Владимиром Зеленским (у него 30,36% голосов). За второе место в рейтинге борются Пётр Порошенко и Юлия Тимошенко. ЦИК страны объявила о проведении второго тура, пишет Life.
Фото: img.anews.com