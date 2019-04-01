Общество

48 минут назад

В малых и средних населенных пунктах Липецкой области отмечался рост зарплат

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#зарплаты
В малых и средних населенных пунктах Липецкой области отмечался рост зарплат

Зарплаты выросли в прошлом году в малых и средних населенных пунктах на 10,7%


Эксперты РИА Новости провели исследование и составили рейтинг регионов России по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах.

"В 2018 году на фоне не очень высокой инфляции зарплаты в России в среднем росли неплохо. Номинальная средняя зарплата по полному кругу организаций в 2018 году, согласно данным Росстата, увеличилась на 11%, что является самым быстрым ростом за последние 5 лет. Для сравнения, в 2014-2017 годах среднегодовой номинальный рост средних зарплат был на уровне 7%, хотя инфляция была выше. В реальном выражении (рост за вычетом инфляции) ситуация еще лучше – результат 2018 года (+6,8%) оказался самым высоким за 6 лет, а за последние 10 лет лишь в 2012 году реальные зарплаты росли быстрее.

Ускорение роста зарплат связано с четырьмя факторами. Во-первых, государство заметно повысило зарплаты в социальном секторе, где является основным работодателем. Во-вторых, зарплаты россиян слабо росли в кризис, и текущий рост носит компенсационный характер за кризисные годы. В-третьих, бизнес показывает рекорды прибыли. В частности, суммарная прибыль организаций (за исключением малых и микро организаций) в 2018 году составила 13,8 триллиона рублей, что на 47% больше результата 2017 года и является абсолютным рекордом современной России. Это позволяет относительно безболезненно бизнесменам повышать оклады своих работников. И четвертая причина – это снижение безработицы. Рабочих рук и голов становится меньше, а работы немного больше, и тем самым происходит обострение конкуренции за работников.

Согласно статистике Росстата, средняя зарплата в 2018 году по полному кругу организаций в России составила 37,8 тысяч рублей (с учетом выплаты НДФЛ). При этом ситуация с уровнем зарплат очень сильно отличается от региона к региону. В целом проблема расслоения в уровне трудовых доходов в России является достаточно острой, но не уникальной в мировом масштабе. При этом разница в зарплатах наблюдается не только между различными регионами, но и внутри регионов, в частности между крупными городами и провинцией".

Липецкая область в этом рейтинге  - на 35 месте. Средняя зарплата  в малых и средних населенных пунктах Липецкой области, по данным исследователей, составила в 2018 году 26,4 тысячи рублей. При этом в течении года она увеличилась на 10,7%
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#зарплаты

Комментарии (3)

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Епт

7 минут назад
А м.б. это не рост зарплат, а долги по зарплате выплатили за полгода?
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Виктор

19 минут назад
Оклад повысили доплаты уменьшили или убрали вот и рост зарплат. Росстат. Может хватит народу писать в уши! Мы каждый и так видам рост зарплат у вас на бумаге только за российский боливар все меньше и меньше можно приобрести .
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такСИСТКА АНЖЕЛИКА

21 минуту назад
да все разбогатели эт прям видно ,все такие счастливые ,как при ссср, появилась уверенность в завтрашнем дне!только вот это не в этой стране
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