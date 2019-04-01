В России
46 минут назад
Кассы «слили» личные данные россиян
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Зафиксирована крупная утечка сведений.
Утечку персональных данных покупателей зафиксировали в РФ. Так, данные о покупках в магазинах, в том числе электронных, передаются в неизвестном направлении, пишут «Известия». Об этой практике свидетельствуют предупреждения, которые разослал клиентам оператор фискальных данных «Первый ОФД» (собирает сведения о продажах для передачи в налоговую).
В сервисном центре «Первого ОФД» пояснили, что выявлен ряд случаев, когда настройки касс были изменены, и информация уходила «на сторону, в неизвестном направлении» — условно говоря, «от торговца бытовой техникой к продуктовому ретейлеру».
При этом, согласно договору, информация должна поступать только на сервер ОФД. «Утекающие» данные могут быть использованы для конкурентной разведки и анализа предпочтений покупателей.
В сервисном центре «Первого ОФД» пояснили, что выявлен ряд случаев, когда настройки касс были изменены, и информация уходила «на сторону, в неизвестном направлении» — условно говоря, «от торговца бытовой техникой к продуктовому ретейлеру».
При этом, согласно договору, информация должна поступать только на сервер ОФД. «Утекающие» данные могут быть использованы для конкурентной разведки и анализа предпочтений покупателей.
138