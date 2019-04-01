В России

50 минут назад

Маткапиталом предлагают оплачивать частные детсады

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#материнский капитал
Маткапиталом предлагают оплачивать частные детсады

С такой инициативой выступил бизнес-омбудсмен.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой разрешить тратить средства материнского капитала на оплату частных детских садов, организованных индивидуальными предпринимателями, сообщает RT.

Бизнес-омбудсмен предлагает внести изменения в законодательство, которые позволили бы тратить маткапитал на оплату услуг дошкольного образования, которые оказывают индивидуальные предприниматели с лицензией на образовательную деятельность. По мнению Титова, в этом случае риски «обналичивания» маткапитала не выше, чем через организации, уточняет РБК.

Пока же ПФР не разрешает перечислять средства маткапитала на оплату услуг ИП, ссылаясь на действующее законодательство и правительственные постановления. В своём письме к зампреду правительства Татьяне Голиковой (есть в распоряжении РГ) бизнес-омбудсмен называет сложившиеся условия дискриминирующими.
108
#материнский капитал

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