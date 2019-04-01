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56 минут назад

СМИ: Глава МВД Ингушетии покинул должность

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#отставка
СМИ: Глава МВД Ингушетии покинул должность

Причина — митинги в Магасе.

Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа. Он подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе. указал собеседник агентства.

В конце марта глава МВД по Ингушетии ушел в отпуск. 26–27 марта в Магасе прошел санкционированный митинг, на котором протестующие требовали отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. После того как время на проведение мероприятия истекло, часть митингующих остала​сь на площади. Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов возникали столкновения. Митинг прекратился вечером 28 марта. Власти республики назвали случившееся «фактами нападения группы молодых людей на сотрудников ОМОНа», напоминает РБК.
118
#отставка

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