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56 минут назад
СМИ: Глава МВД Ингушетии покинул должность
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Причина — митинги в Магасе.
Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об отставке, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа. Он подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе. указал собеседник агентства.
В конце марта глава МВД по Ингушетии ушел в отпуск. 26–27 марта в Магасе прошел санкционированный митинг, на котором протестующие требовали отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. После того как время на проведение мероприятия истекло, часть митингующих осталась на площади. Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов возникали столкновения. Митинг прекратился вечером 28 марта. Власти республики назвали случившееся «фактами нападения группы молодых людей на сотрудников ОМОНа», напоминает РБК.
В конце марта глава МВД по Ингушетии ушел в отпуск. 26–27 марта в Магасе прошел санкционированный митинг, на котором протестующие требовали отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. После того как время на проведение мероприятия истекло, часть митингующих осталась на площади. Между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов возникали столкновения. Митинг прекратился вечером 28 марта. Власти республики назвали случившееся «фактами нападения группы молодых людей на сотрудников ОМОНа», напоминает РБК.
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