сегодня, 12:02
В Липецке арестован обвиняемый в страховых мошенничествах
Прокуратура Советского района Липецка поддержала ходатайство следственных органов об избрании в обвиняемому в страховых мошенничествах меры пресечения в виде содержания под стражей.
Впоследствии уголовные дела были объединены в одно производство.
В настоящее время фигурантам уголовного дела вменяется 4 эпизода страхового мошенничества на общую сумму свыше полутора миллионов рублей.
По версии следствия, обвиняемый является одним из организаторов преступной группы, в связи с чем, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию уголовного дела.
На территории области он фиктивно зарегистрирован в с. Доброе в помещении непригодном для проживания.
Объявлялся в розыск.
Учитывая указанные обстоятельства, позицию прокуратуры, суд удовлетворил ходатайство следственных органов, заключив обвиняемого под стражу на время следствия, сообщает прокуратура Липецкой области.
Аблакат