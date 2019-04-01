В Липецке арестован обвиняемый в страховых мошенничествах

Прокуратура Советского района Липецка поддержала ходатайство следственных органов об избрании в обвиняемому в страховых мошенничествах меры пресечения в виде содержания под стражей.

В марте 2019 г. следственными органами возбуждены уголовные дело по ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования,совершенные организованной группой) в отношении членов организованной группы, инсценировавших страховые случаи с дорогостоящими автомобилями с целью получения страховых выплат.



Впоследствии уголовные дела были объединены в одно производство.



В настоящее время фигурантам уголовного дела вменяется 4 эпизода страхового мошенничества на общую сумму свыше полутора миллионов рублей.



По версии следствия, обвиняемый является одним из организаторов преступной группы, в связи с чем, находясь на свободе, может воспрепятствовать расследованию уголовного дела.



На территории области он фиктивно зарегистрирован в с. Доброе в помещении непригодном для проживания.



Объявлялся в розыск.



Учитывая указанные обстоятельства, позицию прокуратуры, суд удовлетворил ходатайство следственных органов, заключив обвиняемого под стражу на время следствия, сообщает прокуратура Липецкой области.

