Просрочка обошлась хозяйке магазина в 30 000 рублей

На прилавках нашли сомнительные товары.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску прокуратуры Долгоруковского района в адрес владелицы магазина. В торговой точке нашли нарушение требований технических регламентов реализации продуктов, прописанное в ч. 2 ст.14.43 КоАП РФ.



Как указано в материалах суда, прокуроры в феврале проверяли магазин «Продукты» в деревне Весёлая на нарушения законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения. На момент проверки на прилавке находились просроченные эклеры со сливками и сгущёнкой, в холодильной витрине лежали сыр и котлеты без маркировки, на восточных сладостях не было даты их изготовления.



Суд признал владелицу магазина ответственной за продажу просроченных товаров и продуктов без маркировки и выписал ей штраф в 30 000 рублей.