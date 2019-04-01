Общество

50 минут назад

Просрочка обошлась хозяйке магазина в 30 000 рублей

375
#просрочка #торговля #магазин #нарушение
1
Просрочка обошлась хозяйке магазина в 30 000 рублей

На прилавках нашли сомнительные товары.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение по иску прокуратуры Долгоруковского района в адрес владелицы магазина. В торговой точке нашли нарушение требований технических регламентов реализации продуктов, прописанное в ч. 2 ст.14.43 КоАП РФ.

Как указано в материалах суда, прокуроры в феврале проверяли магазин «Продукты» в деревне Весёлая на нарушения законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения. На момент проверки на прилавке находились просроченные эклеры со сливками и сгущёнкой, в холодильной витрине лежали сыр и котлеты без маркировки, на восточных сладостях не было даты их изготовления.

Суд признал владелицу магазина ответственной за продажу просроченных товаров и продуктов без маркировки и выписал ей штраф в 30 000 рублей.
375
#просрочка #торговля #магазин #нарушение
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На четырех липецких улицах отключат свет
#отключение
1
На четырех липецких улицах отключат свет

45 минут назад

Общество
На нескольких липецких улицах отключат воду
#отключение воды
На нескольких липецких улицах отключат воду

47 минут назад

Общество
В Задонске пройдет митинг за отставку главы района
#митинг
11
В Задонске пройдет митинг за отставку главы района

сегодня, 15:09

Общество
Строители ушли с «Катящихся камней»
#строительство #катящиеся камни
34
Строители ушли с «Катящихся камней»

сегодня, 13:42

Общество
Археологи нашли разрушенное городище в Липецкой области
#археология #раскопки
7
Археологи нашли разрушенное городище в Липецкой области

сегодня, 12:50

Общество
В малых и средних населенных пунктах Липецкой области отмечался рост зарплат
#зарплаты
20
В малых и средних населенных пунктах Липецкой области отмечался рост зарплат

сегодня, 12:42

Общество