Общество

29 минут назад

В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

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#пожароопасность
В лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон

В соответствии с приказом начальника регионального управления лесного хозяйства с 2 апреля 2019 года на территории лесничеств  объявлен пожароопасный сезон.

В связи с этим в целях недопущения  и своевременного обнаружения лесных пожаров организованы дежурства лесопожарных бригад в пожарно-химических станциях, а также на пожарно-наблюдательных вышках и пунктах диспетчерского управления лесничеств. Организовано патрулирование лесных массивов по 77 маршрутам, протяженностью 3665км. Обеспечена бесперебойная  работа системы видеонаблюдения за лесопожарной обстановкой с помощью  видеокамер.  

В связи с началом пожароопасного сезона управление лесного хозяйства обращается к гражданам области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы.  

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.  Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

При обнаружении лесного пожара, а также других нарушений законодательства (незаконная рубка, свалка мусора и др.) в лесах, сообщать информацию по бесплатному телефонному номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, сообщили в Управления лесного хозяйства Липецкой области.


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#пожароопасность

Комментарии (1)

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skrip

22 минуты назад
Уроды уже жгут траву.В основном поджигатели являются взрослыми особями .
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