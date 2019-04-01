Стажировки на «вкусном» производстве: какие бонусы предоставляет Липецкий хладокомбинат

Одним из крупных предприятий города, известным далеко за пределами не только нашей области, но и страны в целом, является Липецкий хладокомбинат.

Начав свою работу в далекие 60-е, завод быстро стал одним из градообразующих предприятий. Тогда были заложены основные принципы его работы – натуральное сырье, классические рецептуры, превосходное качество продукции и высокая социальная ответственность.

В данный момент комбинат занимает лидирующие позиции в Центрально-Чернозёмном регионе, его мороженое знают и любят более чем в 40 регионах России и за её пределами. АО «Липецкий хладокомбинат» входит в тройку крупнейших экспортёров продовольственных товаров Липецкой области.







Однако наиболее значимой заслугой предприятия является бережное отношение к людям, которые там работают.

На хладокомбинате сложилась особая корпоративная культура, базирующаяся, с одной стороны, на уникальных традициях истории хладокомбината, а с другой стороны, – на основе ведения современного высокотехнологичного и инновационного бизнеса.

Взаимоотношения с работниками строятся на принципах социального партнерства, общности целей, уважения взаимных интересов, реальности принимаемых сторонами обязательств и добросовестности их исполнения. Социальное обеспечение работников, профессиональное развитие, обучение персонала, сохранение здоровья, создание комфортных условий труда являются главным условием успешной деятельности АО «Липецкий хладокомбинат.







Предприятие не стоит на месте и задумывается о будущем города и региона – поддержке молодых кадров. Так, АО «Липецкий хладокомбинат», заключив ряд договоров с Липецким государственным техническим университетом, Липецким колледжем транспорта и дорожного хозяйства и Воронежским университетом инженерных технологий, стал базой для прохождения практики студентов. А с 2018 года на постоянной основе реализуется программа оплачиваемой стажировки молодых кадров.

«В течение месяца стажеры знакомятся со всеми производственными процессами, а также принимают участие в проектах. У каждого из них имеется индивидуальный план прохождения стажировки, о выполнении которого он регулярно отчитывается своему куратору. По окончании стажировки мы пишем характеристику и рекомендацию для каждого, лучших, при наличии вакантных мест, трудоустраиваем», – Марина Карпова, директор по персоналу АО "Липецкий хладокомбинат".







Другим, не менее важным, аспектом деятельности является создание дополнительных, сезонных, рабочих мест.

«Штат предприятия – более 300 человек. В период с марта по сентябрь, когда производство работает на максимальных мощностях, объявляется набор на необходимые вакансии, соискатели проходят медицинскую комиссию, а также курс обучения, после чего происходит проверка уровня освоения ими материала и, при положительной оценке, трудоустройство», – Марина Карпова.

Также на предприятии проходят практику люди, которые хотят поменять профессию или повысить квалификацию. Они обучаются в Учебно-курсовом комбинате, существует и обучение уже работающего персонала.

«Мы создали специальные стандарты, по которым обучаем наших специалистов – так называемое «бережливое производство». Например, сотрудник, работающий на производстве, может самостоятельно совершить мелкий ремонт в случае остановки линии. Посмотрев фото- и видеоинструкцию, прочитав ряд рекомендаций, созданных нашими специалистами, он становится универсалом. Это экономит время и человеческий ресурс, поднимает ценность такого сотрудника в разы», – Марина Карпова.

Помимо развития особой, уникальной, внутрикорпоративной культуры, АО «Липецкий хладокомбинат» принимает активное участие в решении социальных вопросов не только работников предприятия, но и жителей города Липецка. Оказывает материальную помощь нуждающимся многодетным семьям, ветеранам труда, обществам людей с ограниченными возможностями, регулярно проводит благотворительные акции, детские праздники. Сегодня помощь получают три средние общеобразовательные школы и два муниципальных дошкольных образовательных учреждения города Липецка.

Еще одно направление социальной активности предприятия – поддержка спорта и здорового образа жизни. Примером тому может служить не только участие в различных спортивных соревнованиях города и области, но и вклад в дело обновления важнейших социальных и спортивных объектов города.

Помогая людям, участвуя в их жизни, АО «Липецкий хладокомбинат» становится не просто местом работы, а настоящим домом, куда приятно возвращаться каждый день.







"PR"

