Общество

сегодня, 10:35

Сирота получил ключи от новой квартиры в Липецке после вмешательства прокуратуры

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#жилье
Сирота получил ключи от новой квартиры в Липецке после вмешательства прокуратуры

На прием к прокурору обратился 25-летний липчанин с просьбой оказать ему помощь в реализации гарантированного государством права на внеочередное получение жилого помещения.

Как установлено в ходе проверки, молодой человек воспитывался в неполной семье.

Сведения об отце указаны в свидетельстве о рождении со слов матери, которая вела асоциальный образ жизни. 

После ее смерти в 2010 году ребенок был передан органами опеки в специализированное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2017 году в установленном законом порядке признан факт невозможности проживания заявителя по месту регистрации.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" указанной категории граждан органом исполнительной власти, на территории которого они проживают, однократно во внеочередном порядке предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам социального найма.

Однако, не смотря на гарантированные государством меры социальной поддержки, жилое помещение заявителю не было предоставлено.

На момент обращения за помощью к прокурору он состоял в сводном списке малоимущих граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений под № 2131.

В рамках полномочий по обеспечению социальных прав граждан, нуждающихся в особом внимании со стороны государства, прокурор обратился в суд с требованием обязать Управление жилищно-коммунального хозяйства области предоставить заявителю во внеочередном порядке благоустроенное жилое помещение, жилой площадью не ниже установленных норм, соответствующее санитарно-техническим требованиям.

Исполнение судебного решения прокуратура взяла на контроль, и в настоящее время заявитель  уже справил новоселье в благоустроенной однокомнатной квартиры в новом микрорайоне Липецка.

Всего с начала года прокурором Октябрьского района Липецка заявлено 5 исков в интересах граждан, относящихся к категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Качество предоставляемого сиротам жилья - на контроле прокуратуры.

В ходе встречи с прокурором новосел выразил оперативным работникам прокуратуры благодарность за действенную помощь в реализации жилищных прав, сообщает прокуратура Липецкой области.

 
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#жилье

Комментарии (2)

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НЕ ПАТРИОТ

26 минут назад
Привет от Литровича!, заметьте, только дали (это хорошо), но, кого переселили из благоустроенного жилья на нары?
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Привет от Литровича!

сегодня, 10:50
Ключевая фраза - после вмешательства прокуратуры. Без такого вмешательства ничего бы он не получил, как и многие сотни таких же сирот. В Липе сплошная липа. Зато посмотрите на чиновничьи имения! Вот они - сиротинушки.
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