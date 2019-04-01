сегодня, 13:42
Строители ушли с «Катящихся камней»
Стройка века замерла.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Трест «Липецкстрой» 29 марта завершил свою миссию по возведению спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Молодёжном парке Липецка. В связи с тем, что строительство объекта оказалось достаточно затратным, врио главы Липецкой области Игорь Артамонов заявил о необходимости перепрофилирования комплекса. По его словам, разработка нового проекта займет 6-8 месяцев. Скорее всего, это будет многопрофильный спортивно-развлекательный комплекс. #союзстроителей #строим48 #Липецк
Напомним, на прошлой неделе управление капитального строительства Липецкой области объявило конкурс на разработку проекта одного из трех зданий спорткомплекса «Катящиеся камни» – крытого футбольного манежа. Стоимость разработки проекта оценили в 33,8 млн рублей. Заявки от подрядчиков на участие в закупке принимаются до 16 апреля, победителя торгов определят 24 апреля. Планируется к сентябрю 2019 года разработать техническую и проектную документацию крытого футбольного манежа, входящего в комплекс «Катящиеся камни».
Арена будет двухэтажной, размером 132x103 м. На первом уровне здания планируется разместить футбольное поле размером 110х70 м, окруженное трибунами на 300 посадочных мест. На обоих этажах также появятся тренировочные залы, кафе, помещения для тренеров и судей, душевые, раздевалки, гардероб, кафе, туалеты, магазин спортивного инвентаря, офисные помещения и VIP-зал с видом на игровую зону площадью 30 кв. м.
Вход и внутреннее устройство манежа должны быть приспособлены для беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения. Наружная отделка здания предусматривает монтаж фасада из облегченных панелей, цоколь планируется отделать керамогранитом.
Стас
такСИСТКА анжелика
Ёшкин кот
Гость
Фобос
Александр Баранов
такСИСТКА анжелика
Куралес
цирк
Остановитесь !!!