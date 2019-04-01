Строители ушли с «Катящихся камней»

Стройка века замерла.

Строитель липецкой компании «Трест «Липецкстрой» покинули площадку многофункционального спортивного комплекса «Катящиеся камни». Причину остановки строительства они пояснили в Instagram.Напомним, на прошлой неделе управление капитального строительства Липецкой области объявило конкурс на разработку проекта одного из трех зданий спорткомплекса «Катящиеся камни» – крытого футбольного манежа. Стоимость разработки проекта оценили в 33,8 млн рублей. Заявки от подрядчиков на участие в закупке принимаются до 16 апреля, победителя торгов определят 24 апреля. Планируется к сентябрю 2019 года разработать техническую и проектную документацию крытого футбольного манежа, входящего в комплекс «Катящиеся камни».Арена будет двухэтажной, размером 132x103 м. На первом уровне здания планируется разместить футбольное поле размером 110х70 м, окруженное трибунами на 300 посадочных мест. На обоих этажах также появятся тренировочные залы, кафе, помещения для тренеров и судей, душевые, раздевалки, гардероб, кафе, туалеты, магазин спортивного инвентаря, офисные помещения и VIP-зал с видом на игровую зону площадью 30 кв. м.Вход и внутреннее устройство манежа должны быть приспособлены для беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения. Наружная отделка здания предусматривает монтаж фасада из облегченных панелей, цоколь планируется отделать керамогранитом.