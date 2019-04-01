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сегодня, 13:42

Строители ушли с «Катящихся камней»

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#строительство #катящиеся камни

Стройка века замерла.

Строитель липецкой компании «Трест «Липецкстрой» покинули площадку многофункционального спортивного комплекса «Катящиеся камни». Причину остановки строительства они пояснили в Instagram.

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Трест «Липецкстрой»  29 марта завершил свою миссию  по возведению спортивного комплекса «Катящиеся камни» в Молодёжном парке Липецка. В связи с тем, что строительство объекта оказалось достаточно затратным, врио главы Липецкой области Игорь Артамонов заявил о необходимости перепрофилирования комплекса. По его словам, разработка нового проекта  займет 6-8 месяцев. Скорее всего, это будет многопрофильный спортивно-развлекательный комплекс. #союзстроителей #строим48 #Липецк

Публикация от Строим48 (@stroim48)



Напомним, на прошлой неделе управление капитального строительства Липецкой области объявило конкурс на разработку проекта одного из трех зданий спорткомплекса «Катящиеся камни» – крытого футбольного манежа. Стоимость разработки проекта оценили в 33,8 млн рублей. Заявки от подрядчиков на участие в закупке принимаются до 16 апреля, победителя торгов определят 24 апреля. Планируется к сентябрю 2019 года разработать техническую и проектную документацию крытого футбольного манежа, входящего в комплекс «Катящиеся камни».

Арена будет двухэтажной, размером 132x103 м. На первом уровне здания планируется разместить футбольное поле размером 110х70 м, окруженное трибунами на 300 посадочных мест. На обоих этажах также появятся тренировочные залы, кафе, помещения для тренеров и судей, душевые, раздевалки, гардероб, кафе, туалеты, магазин спортивного инвентаря, офисные помещения и VIP-зал с видом на игровую зону площадью 30 кв. м.

Вход и внутреннее устройство манежа должны быть приспособлены для беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения. Наружная отделка здания предусматривает монтаж фасада из облегченных панелей, цоколь планируется отделать керамогранитом.
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#строительство #катящиеся камни

Комментарии (22)

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Стас

11 минут назад
Все давно уже ясно,снесите Звездный и постройте парочку домов или ТЦ
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такСИСТКА анжелика

23 минуты назад
Форд уходит ,все останавливается ! Страшно честно ,что будет дальше ? Что все будет плохо это понятно вопрос насколько плохо ?
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Ёшкин кот

29 минут назад
Раз уж"перепрофилировать"( теперь это так называется) будете-смените название уже наконец!!!А то кровь из ушей...
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Гость

29 минут назад
Мне стыдно за то,что я живу в этой стране!
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Фобос

38 минут назад
Александр Баранов, !!!!!!!!! )))))) !
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Александр Баранов

44 минуты назад
Обидно, а станция метро рядом уже построена?
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такСИСТКА анжелика

45 минут назад
Будет ещё одна вечная стройка как на 60 лет,ну и куй на них ,запчасти бы найти и клиентика поинтересней
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Куралес

45 минут назад
Правда, история циклична,все вернется на свои места
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цирк

48 минут назад
из россии ушла компания по производству авто -форд -понимая ,что в дальнейшем здесь грядет нищета и безнадега-вот что значит фальсификация выборов ,где бездари всех мастей остановили рост общества-147 процентов
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Остановитесь !!!

53 минуты назад
Безусловно это хорошая идея, но это огромные средства для нашего города, где во многих дворах даже и турников нет, я считаю, что в порке молодежный нужно благоустроить территорию, установить фонтаны спортивные площадки, вело дорожки, искусственный водоём, а зимой каток и тюбинг, это в сотни раз будет дешевле а толку будет больше, к томуже оставшиеся средства можно перенаправить на благоустройство города...
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