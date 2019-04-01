Молодая мать признана банкротом

Женщина задолжала банкам.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом жительницу улицы Папина. Финансово несостоятельной, в отличие от привычной практики арбитража признана не бывшая бизнес-леди или пенсионерка, а 26-летняя молодая мать.



Как указано в материалах суда, женщина сама заявила в арбитраж о банкротстве. Липчанка задолжала банкам 876 043 рубля. Но платить за кредиты женщине нечем: она не работает, не состоит в браке, но воспитывает годовалого ребенка. Теперь липчанке придется проститься со своим имуществом. Финансовому управляющему по банкротству молодой матери дано пять месяцев на розыск и продажу с торгов активов должницы.



Напомним, в 2018 году 235 липчан были признаны банкротами с долгами на общую сумму в 2,7 млрд рублей.