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Молодая мать признана банкротом

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#банкротство
Молодая мать признана банкротом

Женщина задолжала банкам.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом жительницу улицы Папина. Финансово несостоятельной, в отличие от привычной практики арбитража признана не бывшая бизнес-леди или пенсионерка, а 26-летняя молодая мать.

Как указано в материалах суда, женщина сама заявила в арбитраж о банкротстве. Липчанка задолжала банкам 876 043 рубля. Но платить за кредиты женщине нечем: она не работает, не состоит в браке, но воспитывает годовалого ребенка. Теперь липчанке придется проститься со своим имуществом. Финансовому управляющему по банкротству молодой матери дано пять месяцев на розыск и продажу с торгов активов должницы.

Напомним, в 2018 году 235 липчан были признаны банкротами с долгами на общую сумму в 2,7 млрд рублей.
6 1363
#банкротство

Комментарии (6)

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Стас

13 минут назад
Россия по Конституции декларативно называется "социальным государством", а по факту - антисоциальным , служащим интересам "удавки "кредитно- банковского рабства для граждан и реального сектора экономики! Мировая банкократия - вот 1-я и главная власть в России, а не президент, Дума и прочие.
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фу

20 минут назад
какая хитрая ,молодая мать ,просто * ...ц
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такСИСТКА АНЖЕЛИКА

20 минут назад
это так у соски ,легко и ребёнка заберут ,наверное это ей и надо
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Даша

28 минут назад
НЕ ПАТРИОТ, Они ,по-моему,его не открывали уже после окончания первого класса(учебник русского языка).
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Нонка

55 минут назад
И че прям с улицы Папина вместе с дитем свезут в холодную?
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НЕ ПАТРИОТ

56 минут назад
" проститься с своим имуществом" - кто-то давно не открывал учебник русского языка)))
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