Общество
7 минут назад
Виталий Лаюров: Воду в белый цвет окрасила не строительная смесь
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Хозяина порвавшейся трубы в Нижнем парке ищут через экспертизу воды.
На прошлой неделе в Нижнем парке Липецка на одной из аллей произошел порыв трубопровода, и вода начала затапливать без того подтопленный парк.
Вчера эта информация разлетелась по социальным сетям. Липчане подмечали особый цвет – молочно-серый луж.
Как сообщил GOROD48 директор МАУК «Нижний парк» Виталий Лаюров, о порыве сразу стало известно. В курс были поставлены все имеющие отношение к сетям организации. Представители ЛГЭК взяли на пробу воду, чтобы по химическому составу определить владельца сети. Но почему возник белый цвет, строительная смесь, на которую укладывали плитку?
- Как бывший строитель могу точно сказать, что к строительной смеси этот цвет не имеет никакого отношения, - отметил Виталий Лаюров. – Если бы смесь не зацементировалась, она была бы серого цвета. Мы не знаем, откуда появился белый налет.
Также он дополнил, что плитка, из-под которой сегодня бьет вода, была уложена строителями осенью прошлого года. Местами уже видны дефекты работ. Замечания подрядчику были высказаны еще на стадии строительства. Но, по данным УКС, в рамках гарантийных обязательств все должно быть устранено.
Вчера эта информация разлетелась по социальным сетям. Липчане подмечали особый цвет – молочно-серый луж.
Как сообщил GOROD48 директор МАУК «Нижний парк» Виталий Лаюров, о порыве сразу стало известно. В курс были поставлены все имеющие отношение к сетям организации. Представители ЛГЭК взяли на пробу воду, чтобы по химическому составу определить владельца сети. Но почему возник белый цвет, строительная смесь, на которую укладывали плитку?
- Как бывший строитель могу точно сказать, что к строительной смеси этот цвет не имеет никакого отношения, - отметил Виталий Лаюров. – Если бы смесь не зацементировалась, она была бы серого цвета. Мы не знаем, откуда появился белый налет.
Также он дополнил, что плитка, из-под которой сегодня бьет вода, была уложена строителями осенью прошлого года. Местами уже видны дефекты работ. Замечания подрядчику были высказаны еще на стадии строительства. Но, по данным УКС, в рамках гарантийных обязательств все должно быть устранено.
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