В Липецке дешевеют квартиры

И в новостройках, и в целом

В I квартале 2019 года рост цен на рынке новостроек России продолжился. Специалисты федерального портала «Мир квартир» отметили повышающий тренд в 53 городах с населением более 300 тысяч человек. В среднем по 69 крупным городам квадратный метр подрос на 2,2%, а общий бюджет покупки увеличился на 2,9%.



В исследовании учитывались показатели всех ценовых сегментов, кроме элитного.



Первые месяцы наступившего года не внесли никаких изменений в топовую пятерку ценового рейтинга строящегося жилья. Средняя цена столичного квадратного метра к концу марта составила 205 тыс. рублей, а средняя квартира в московской новостройке продается сегодня за 12 млн рублей.



За первые три месяца года всего в 16 городах из 69 исследуемых квадратный метр подешевел, при этом в 5 из них на уровне погрешности. Средняя стоимость новостройки снизилась в 17 городах (в 4 из них на уровне погрешности).



Больше, чем в других городах, «квадрат» снизился в цене в Махачкале (–4,8%), Кургане (–4%), Орле (–3,5%), Нижнем Тагиле (–2,7%) и Липецке (–1,9%).



Квартиры в целом сильнее подешевели в Якутске (–7,5%), Орле (–7,3%), Калуге (–6,9%), Волжском (–6,7%) и Липецке (–6,5%).

