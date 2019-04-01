В мире

58 минут назад

Частая стирка вредит джинсам

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#джинсы #правила #советы
Частая стирка вредит джинсам

Для долгой носки не стоит стирать их чаще раза в месяц.

Сотрудники американского бренда Levi's раскрыли секрет, как часто необходимо стирать джинсы, чтобы они дольше сохранялись новыми, пишет Independent. По данным компании, джинсы не стоит стирать слишком часто. Достаточно это делать один раз в месяц.

- Когда джинсы из денима впервые создали в 1873 году, их носили рабочие и шахтеры Запада США. Деним, таким образом, – это прочная и долго не изнашивающаяся ткань, ее не надо стирать так часто, как это считается. Вдобавок, вы экономите воду и энергию, – цитирует РИА Новости британских представителей Levi's.

Кроме того, не стоит сушить джинсовую одежду в стиральной машине. Лучше всего делать это на воздухе в вывернутом на изнанку виде.
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#джинсы #правила #советы

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