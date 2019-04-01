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Социальные пенсии россиян выросли на 2%

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#пенсия
Социальные пенсии россиян выросли на 2%

Индексация состоялась 1 апреля.

Социальные пенсии россиян проиндексировали на 2% с 1 апреля 2019 года, пишут «Известия». Таким образом, с 1 апреля средний размер социальной пенсии по старости составит 9 266 рублей (увеличение на 182 рубля). Дети-инвалиды и инвалиды детства I группы будут получать по 13674 и 13812 рублей (повышение на 268 и 270 рублей соответственно).

С 1 апреля также выросли пенсии для участников Великой Отечественной войны, обладателей награды «Жителю блокадного Ленинграда и пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф, уточняет « Газета.ру». Пенсии решили повысить из-за темпов роста прожиточного минимума, который к концу прошлого года составил 102%.

По данным Минтруда, индексация повысит уровень пенсионного обеспечения порядка 4 млн пенсионеров. В настоящее время социальные пенсии по старости получает около 3,2 млн россиян.
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#пенсия

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