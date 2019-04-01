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В 95 раз выросли доходы Петра Порошенко
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Состояние президента Украины увеличилось до $57 млн.
Доходы президента Украины Петра Порошенко за 2018 год выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили почти 1,56 млрд гривен ($57 млн). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Едином государственном реестре деклараций Украины, указывает ТАСС.
В нынешнюю сумму включена зарплата в размере 336 тыс. грн ($12,3 тыс.), 20,9 млн грн процентов ($769 тыс.) от Международного инвестиционного банка, банковский перевод Марины Порошенко на сумму 391 тыс. грн ($14 тыс.), 777 тыс. грн ($28,49 тыс.) от продажи недвижимости, 28,8 млн грн ($1,05 млн) в качестве возврата от облигаций, уточняет РБК. Кроме того, президент получил дивиденды на суммы 1,105 млрд грн ($40,5 млн) от инвесткомпании Rothschild Trust Schweiz AG и 399,9 млн грн ($14,6 млн) от инвестфонда «Прайм Ессетс Кепiтал». Еще около 0,8 миллиона гривен он получил от отчуждения имущества.
При этом президент не задекларировал туристическое судно 2005 года выпуска, которое, как следует из Судовой книги Украины, у него есть.
В нынешнюю сумму включена зарплата в размере 336 тыс. грн ($12,3 тыс.), 20,9 млн грн процентов ($769 тыс.) от Международного инвестиционного банка, банковский перевод Марины Порошенко на сумму 391 тыс. грн ($14 тыс.), 777 тыс. грн ($28,49 тыс.) от продажи недвижимости, 28,8 млн грн ($1,05 млн) в качестве возврата от облигаций, уточняет РБК. Кроме того, президент получил дивиденды на суммы 1,105 млрд грн ($40,5 млн) от инвесткомпании Rothschild Trust Schweiz AG и 399,9 млн грн ($14,6 млн) от инвестфонда «Прайм Ессетс Кепiтал». Еще около 0,8 миллиона гривен он получил от отчуждения имущества.
При этом президент не задекларировал туристическое судно 2005 года выпуска, которое, как следует из Судовой книги Украины, у него есть.
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