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Совладелец авиакомпании S7 разбилась на самолете
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Наталья Филева погибла в катастрофе в Германии.
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии. Как сообщили в пресс-службе S7, частный самолет Epic-LT с Филевой на борту потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах в Франкфурте-на-Майне.
Причины произошедшего пока не установлены. По словам очевидцев, самолет не смог долететь до взлетно-посадочной полосы аэропорта, рухнул на располагавшееся в нескольких километрах поле и загорелся. Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей, говорится в заявлении компании.
Как пишет «Коммерсант», шестиместным бизнес-джетом Epic-LT, разбившимся накануне в немецкой коммуне Эгельсбах, управлял пилот Андрей Дикун. Бизнес-джет Epic LT принадлежал S7 Group. Как обратили внимание СМИ, он уже попадал в аварию в 2015 году.
Причины произошедшего пока не установлены. По словам очевидцев, самолет не смог долететь до взлетно-посадочной полосы аэропорта, рухнул на располагавшееся в нескольких километрах поле и загорелся. Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей, говорится в заявлении компании.
Как пишет «Коммерсант», шестиместным бизнес-джетом Epic-LT, разбившимся накануне в немецкой коммуне Эгельсбах, управлял пилот Андрей Дикун. Бизнес-джет Epic LT принадлежал S7 Group. Как обратили внимание СМИ, он уже попадал в аварию в 2015 году.
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