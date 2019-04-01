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Зеленский лидирует на выборах президента Украины

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#выборы #Украина
Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Подведены итоги голосования.

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с 30,22 процента голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,09 процента бюллетеней. Действующий президент Петр Порошенко набирает 16,65 процента голосов избирателей, сообщает РИА Новости. По предварительным данным ЦИК, Зеленский лидирует в большинстве регионов центральной, восточной и южной Украины, включая Днепропетровскую, Харьковскую и Одесскую область, а также Киев.

На третьем месте лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, за которою проголосовали 13,08% граждан Украины. Бывший вице-премьер Юрий Бойко набирает 11,53% голосов, икс-министр обороны Анатолий Гриценко — 7,11%. Никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. Второй тур будет назначен на 21 апреля, пишет «Коммерсант».
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#выборы #Украина

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