Общество

33 минуты назад

В Липецке ждут белорусского министра

6 535
#торговля #Беларусь
В Липецке ждут белорусского министра

Главный антимонопольщик обсудит торговые связи.

3-4 апреля Липецк посетит делегация Республики Беларусь. Ее возглавит министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Цель визита делегации — налаживание торговых контактов с липчанами. Встреча с предпринимателями состоится в региональной торгово-промышленной палате.

Вместе с министром в Липецке ожидают прибытия начальника сектора международного сотрудничества управления международного сотрудничества и применения мер нетарифного регулирования Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ Евгения Белова, старшего советника по торгово-экономическим вопросам, руководителя отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Смоленске Чеслава Шульгу, консультанта отдела сотрудничества со странами СНГ главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности Аллы Плотниковой.

Деловая делегация будет состоять из представителей бизнеса. Это руководители белорусских компаний в сферах дорожного строительства, производителей транспорта и лифтового оборудования, сельскохозяйственной техники, представители торговой биржи.
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#торговля #Беларусь

Комментарии (6)

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Фобос

3 минуты назад
осел, единичные меры не спасут ситуацию ! Урна на остановке Быханов сад была переполнена уже в пятницу , проходил там вчера , мусор с этой урны ветер разносит по всей округе ! НЕт системы , просто нет ! А 11 миллиардов , нужны !
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осел

10 минут назад
Всю администрацию на уборку города,пусть тербунская рать порезвится. Насрали везде и главный свалил.
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??

11 минут назад
еврей что-ли какой-то? Колтакович ?
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Фобос

19 минут назад
Стыдно будет перед белорусами за сральник в городе ! У них урны по 3 раза в день убирают ! Нам нужно 11 миллиардов рублей для этого , по словам Бахтина !
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**

22 минуты назад
Ещё одни дармоеды едут...Умных те что несут культуру общения между народами ..Где они ?!
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Скорее бы

26 минут назад
Приехал, может быть порядок наведёт!
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