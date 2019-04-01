В Липецке ждут белорусского министра

Главный антимонопольщик обсудит торговые связи.

3-4 апреля Липецк посетит делегация Республики Беларусь. Ее возглавит министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович. Цель визита делегации — налаживание торговых контактов с липчанами. Встреча с предпринимателями состоится в региональной торгово-промышленной палате.



Вместе с министром в Липецке ожидают прибытия начальника сектора международного сотрудничества управления международного сотрудничества и применения мер нетарифного регулирования Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ Евгения Белова, старшего советника по торгово-экономическим вопросам, руководителя отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Смоленске Чеслава Шульгу, консультанта отдела сотрудничества со странами СНГ главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности Аллы Плотниковой.



Деловая делегация будет состоять из представителей бизнеса. Это руководители белорусских компаний в сферах дорожного строительства, производителей транспорта и лифтового оборудования, сельскохозяйственной техники, представители торговой биржи.