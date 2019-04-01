Общество

7 минут назад

В Липецкой области произошло несколько краж

91
#кражи
В Липецкой области произошло несколько краж

Некоторые из них раскрыты

31 марта в МОМВД обратилась 44-летняя гражданка с заявлением о том, что в период с 30 на 31 марта в г.Лебедянь неизвестный из дома по ул.М.Горького совершил кражу сотового телефона, телевизора и фотоаппарата. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан неработающий 25-летний житель Лебедянского района. Расследование проводит МО МВД России "Лебедянский".

За прошедшие сутки раскрыто пять ранее совершенных преступлений: сотрудниками МО МВД России "Лебедянский" установлен предполагаемый участник кражи денег в сумме 4500 рублей, совершенной из дома по ул.Зои Космодемьянской у 38-летней гражданки. Им оказался неработающий 30-летний житель Лебедянского района; сотрудниками ОМВД России по Грязинскому району установлен предполагаемый участник кражи денег в сумме 62218 рублей с банковского счета 72-летней пенсионерки. Им оказался неработающий 27-летний житель города Грязи; сотрудниками МО МВД России "Лебедянский" установлен предполагаемый участник кражи денег в сумме 65000 рублей, совершенной из дома по ул.Дорожной в деревне Петровские Выселки у 49-летнего гражданина. Им оказался неработающий 54-летний житель Лебедянского района.
91
#кражи

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