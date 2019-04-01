Происшествия

20 минут назад

Задержан водитель, сбивший супружескую пару

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#дтп
Задержан водитель, сбивший супружескую пару
Вечером 30 марта в Липецке на улице Филипченко водитель автомобиля "Рено" сбил пожилую паруи скрылся с места аварии. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, 81-летний мужчина умер на месте ДТП, его 80-летняя супруга получила тяжелые ранения.

В городе ввели план "Перехват". По сведениям GOROD48, автомобиль "Рено" полицейские нашли на улице Звездной почти сразу после аварии, однако машина оказалась пустой. 

Водителя, мужчину 1982 года сотрудники полиции задержали на улице минувшей ночью.


1 593
#дтп

Комментарии (1)

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Мужик

12 минут назад
Ну да, енто он на улице от полицаев прятался.
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